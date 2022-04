Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Ο πατέρας της Καρολάιν ξεσπά κατά του Αναγνωστόπουλου

Το ξέσπασμα του πατέρα της Καρολάιν κατά του πιλότου. Πώς χαρακτήρισε τον δολοφόνο της κόρη του.

Άρχισε λίγο μετά τις 9:20 σήμερα το πρωί για να διακοπεί για τις 12 Απριλίου η δίκη για τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά με κατηγορούμενο τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος όταν ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα και κλήθηκε να αναφέρει τα στοιχεία του δήλωσε έγγαμος και χήρος.

Η μητέρα και ο πατέρας της 20χρονης Καρολάιν δε βρέθηκαν στο δικαστήριο, εκπροσωπήθηκαν από τον δικηγόρο Θανάση Χαρμάνη και δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής.

Ο πατέρας της Καρολάιν μίλησε στην Daily Mail λίγο πριν την έναρξη του δικαστηρίου και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον συζυγοκτόνο πιλότο Μπάμπη Αναγνωστοπουλο «νυφίτσα».

Αφορμή η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ο οποίος αναμένεται να υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι προκλήθηκε από την Καρολάιν καθώς κακομεταχειρίστηκε το μωρό τους, τη μικρή Λυδία και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα λόγω των ικανοτήτων της στις πολεμικές τέχνες. Ολα αυτά μάταια βέβαια αφού έχει γίνει σαφές το προηγούμενο διάστημα ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος σκότωσε την Καρολάιν στον ύπνο της.

Με το θέμα ασχολήθηκε εκτενώς η εκπομπή "Το Πρωινό" καθώς μονοπωλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης...

Τι είπε ο πατέρας της Κάρολαιν

Ο κ. Κράουτς, 78 ετών, συνταξιούχος μηχανικός που γεννήθηκε στο Λίβερπουλ, εμφανίστηκε εξαγριωμένος στη Daily Mail: «Καταλαβαίνω ότι ο Μπάμπης θα υποστηρίξει ως γραμμή υπεράσπισής του ότι προκλήθηκε από την Καρολάιν και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Θα επικαλεστεί επίσης τις ικανότητές της στις πολεμικές τέχνες. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν θα έχουν επιτυχία και ανταπόκριση καθώς η Καρολάιν κοιμόταν ήδη επί αρκετές ώρες όταν τη σκότωσε».

