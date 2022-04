Πολιτική

Μητσοτάκης – Ντομπρόβσκις: Εκταμιεύτηκε η πρώτη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ, απένειμε τα εύσημα στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στην ομάδα που ετοίμασε το σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις στις πρώτες του κουβέντες του ευχήθηκε περαστικά καθώς είναι θετικός στον κορονοϊό και γι' αυτό δεν ταξίδεψε στην Αθήνα.

«Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συζήτηση. Έχει βαθιά γνώση των θεμάτων που χειρίζεται. Τον θεωρώ πολύ καλό φίλο της Ελλάδας», ανέφερε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας πως στην ατζέντα βρίσκεται η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης.

Μετά την προκαταβολή των 4 δισ. ευρώ ο κ. Ντομπρόβσκις ανακοίνωσε και επίσημα την έγκριση για την εκταμίευση της πρώτης δόσης των 3,6 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ξεκινούν μεγάλα έργα υποδομών και εκσυγχρονισμού σε όλη την Επικράτεια και σε πολλούς κλάδους με έμφαση στην πράσινη οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση του ταμείου ανάκαμψης και ήταν από τις τρεις πρώτες χώρες που συνέταξαν τον σχέδιό τους. Να θυμίσουμε ότι κατέχουμε την πρώτη θέση σε πόρους ως προς τον πληθυσμό και ως προς το ΑΕΠ μας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος είπε ότι το πρώτο δάνειο από αυτά τα χρήματα δόθηκε σε μικρομεσαία επιχείρηση για την αναβάθμισή της.

Ανέφερε επίσης ότι στηρίζονται μεγάλα έργα όπως το «εξοικονομώ», πρόγραμμα ιδιαίτερα σημαντικό αυτή την περίοδο που αυξάνονται οι λογαριασμοί του ρεύματος.

«Θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία με πρώτη τη ραγδαία αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις που απειλούν την ανάκαμψη όλης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι κρίσιμη η ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική. Κανένας εθνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να σηκώσει τα βάρη που προκαλεί η έκρηξη στην αγορά της ενέργειας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνεπώς, συνέχισε, είναι απαραίτητο στην επόμενη σύνοδο κορυφής να ληφθούν μέτρα και υπογράμμισε την ανάγκη για ευρωπαϊκές λύσεις.

«Διαφορετική η ήπειρός μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Λερναία Ύδρα του λαϊκισμού. Εμείς το έχουμε ξαναζήσει και δεν πρέπει να επιτρέψουμε μια νέα άνοδο του λαϊκισμού να ανακόψει το δρόμο της αλήθειας, της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων», επισήμανε.

Είπε επίσης ότι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και για το μέλλον του ευρωπαϊκού συμφώνου σταθερότητας «που πρέπει να λάβει υπόψη του τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται και την ανάγκη να θωρακιστούμε αμυντικά».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα ποτέ δεν σταμάτησε τις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες γνωρίζουμε «ότι αυτά τα χρήματα είναι συνδεδεμένα».

Ο κ. Ντομπρόβσκις έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα και στην ομάδα που ετοίμασε το σχέδιό της.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να δημιουργήσει μια ισχυρή οικονομία και να περάσει σε μια πιο πράσινη πιο καινοτόμο οικονομία. Το πακέτο που θα δοθεί στην Ελλάδα είναι από τα μεγαλύτερα που δίνονται σε κράτη μέλη της ΕΕ» είπε, σημειώνοντας πως συμβάλει στην ανάπτυξη και στην ενεργειακή ανεξαρτησία. «Έτσι θα μειωθούν οι λογαριασμοί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Θα υποστηριχθούν μεταρρυθμίσεις για να γίνει η Ελλάδα πιο ανταγωνιστική», υπογράμμισε.

Το εξαιρετικό ????σχέδιο ανάκαμψης #RRF θα:

· ενισχύσει την οικονομική ανθεκτικότητα,

· αντιμετωπίσει τις προκλήσεις,

· συμβάλει στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια μειώνοντας την εξάρτηση από ρωσικές εισαγωγές &

· αλλάξει την ???? προς το καλύτερο για το μέλλον pic.twitter.com/ZJ86mat6BM

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) April 8, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάρτη: Γυναίκα μαχαίρωσε 50χρονο

Ελιξίριο νεότητας: Γύρισαν το δέρμα 53χρονης... 30 χρόνια πίσω!

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δήλωσε έγγαμος και χήρος στο Δικαστήριο