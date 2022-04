Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μακελειό σε σιδηροδρομικό σταθμό, δεκάδες άμαχοι νεκροί (σκληρές εικόνες)

Ο συγκεκριμένος σταθμός χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές που βομβαρδίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις. Δεκάδες νεκροί.

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν σήμερα όταν δύο πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, τον οποίο χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι για να απομακρύνθούν από την περιοχή εδώ και ημέρες.

Μια εθελόντρια ανθρωπιστικής οργάνωσης που συμμετέχει στην απομάκρυνση των πτωμάτων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τα πτώματα τουλάχιστον 20 ανθρώπων σε σάκους για τη μεταφορά νεκρών. Ο ίδιος, βρισκόμενος νωρίτερα στο σημείο αυτό, είδε εκατοντάδες ανθρώπους που ήλπιζαν να βρουν ένα τρένο για να εγκαταλείψουν την πόλη, υπό την απειλή μεγάλης ρωσικής επίθεσης.

Ο επικεφαλής της εταιρίας των ουκρανικών σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia Ολεξάντρ Καμίτσιν έκανε λόγο για 30 θανάτους και πάνω από 100 τραυματίες, καταδικάζοντας μέσω της πλατφόρμας Telegram ένα «σκόπιμο χτύπημα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε σήμερα το «κακό δίχως όριο» που έχει εξαπολύσει η Ρωσία, ύστερα από την επίθεση στο Κραματόρσκ.

«Χωρίς τη δύναμη και το κουράγιο να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν με κυνισμό τον άμαχο πληθυσμό. Είναι ένα κακό που δεν έχει όριο. Και εάν δεν υπάρξει τιμωρία, δεν θα σταματήσει ποτέ», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, αποκηρύσσοντας τις «απάνθρωπες» μεθόδους των ρωσικών δυνάμεων.

Dozens killed and injured by a Russian missile strike that targeted a train station in Kramatorsk, a city in Donetsk oblast. Thousands of people were at the station trying to evacuate pic.twitter.com/UsJsyfEIvG

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 8, 2022

