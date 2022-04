Πολιτική

Φόρουμ Δελφών – Βορίδης: Τον Μάιο το πριμ παραγωγικότητας και η νέα αξιολόγηση στο Δημόσιο

Ποιοι είναι οι 6.000 υπάλληλοι του Δημοσίου που θα ενταχθούν στην πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος επιβράβευσης.

Περί τα τέλη Μαΐου προσδιορίζεται η νομοθέτηση του πριμ παραγωγικότητας και του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Το σύστημα επιβράβευσης, είπε ο κ. Βορίδης, θα αφορά στην πιλοτική εφαρμογή του 6.000 υπαλλήλους που θα εργαστούν για την υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για το σκοπό αυτό έχουν εξασφαλιστεί 7,5 εκατ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επιπλέον 12,5 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για το σύστημα αξιολόγησης, σημείωσε ότι θα είναι συνδεδεμένο με τη στοχοθεσία, η οποία θα τίθεται από την ανώτερη διοικητική ιεραρχία. Ο αρμόδιος υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση θα διαδραματίσει ρόλο - κλειδί στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης «ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο των ρυθμιστικών κανόνων που έχει θεσμοθετήσει η Ευρώπη για την αξιοποίηση αυτών των πόρων».

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει εισέλθει τα τελευταία 12 χρόνια σε μία περίοδο συνεχών κρίσεων, όπως είναι η οικονομική κρίση, η κρίση covid και η ενεργειακή κρίση και η βοήθεια που αναμένεται να λάβει η χώρα μας για την εφαρμογή του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 30 δισ. ευρώ είναι τεράστια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κρίσιμο είναι αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν σωστά και σε συγκεκριμένο σκοπό, προκειμένου να δημιουργήσουν την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα.

«Η διοικητική δομή, ο συντονισμός, το σύστημα επιβράβευσης, το επίπεδο στελέχωσης συνιστούν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για το πώς η χώρα μας θα επιτύχει στο τέλος της ημέρας τους στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», πρόσθεσε ο κ. Βορίδης.

