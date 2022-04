Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Στη φυλακή ο 47χρονος για την κακοποίηση της ανήλικης κόρης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προφυλακιστέος ο άνδρας πουf φέρεται πως βίαζε και κακοποιούσε την ανήλικη κόρη του. Εισαγγελική έρευνα για περαιτέρω ευθύνες.

Στην φυλακή οδηγείται ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά την απολογία του για κατηγορίες που αφορούν βάναυση κακοποίηση της 10χρονης κόρης του.

Παράλληλα, η Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των δασκάλων του παιδιού, καθώς φέρεται να ήταν ιδιαίτερα εμφανή τα σημάδια της κακοποίησης που δεχόταν το κοριτσάκι, με μώλωπες αλλά και εγκαύματα.

Ο κατηγορούμενος, υπήκοος Ρουμανίας, απολογήθηκε για τα κακουργήματα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Μετά το πέρας της απολογίας του, ομόφωνα ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέο τον κατηγορούμενο.

Αμέσως μετά την ενημέρωση της Εισαγγελίας για την καταγγελία που έγινε σε βάρος του 47χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του και κινήθηκαν τάχιστα οι διαδικασίες ώστε να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αφαίρεση από τον πατέρα της επιμέλειας του παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται και δέχεται τις φροντίδες των γιατρών.

Με εντολή της Εισαγγελίας επίσης, ξεκινά έρευνα από εισαγγελικό λειτουργό ο οποίος μελετά τα αντίγραφα της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση προκειμένου να ελεγχθεί η συμπεριφορά των δασκάλων του σχολείου που πήγαινε το 10χρονο κορίτσι. Αντικείμενο της έρευνας για τους εκπαιδευτικούς είναι να διαπιστωθεί αν εκ μέρους τους στοιχειοθετείται η διάπραξη του αδικήματος της έκθεσης σε κίνδυνο. Αν προκύψει ποινική ευθύνη των δασκάλων, η κατηγορία που θα αποδοθεί θα αφορά αδράνεια τους να καταγγείλουν το περιστατικό αφήνοντας αβοήθητο το παιδί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου - Λέων για Ίριδα και Μαλένα: τα νέα στοιχεία δείχνουν εγκληματική ενέργεια

Καρδίτσα: Νεκρός o άνδρας που έπεσε στον Πηνειό με τρακτέρ (εικόνες)

Πανελλαδικές 2022: οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα