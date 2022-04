Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: Έστειλαν 20χρονο στο νοσοκομείο

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά οπαδικής βίας που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Περίπου στις 22:00 και στην οδό Ιουστινιανού στον Εύοσμο, ομάδα αποτελούμενη από 10 άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, πλησίασε νεαρό ζευγάρι που βρισκόταν στο σημείο και ρώτησαν τον 20χρονο τι ομάδα είναι. Πριν προλάβει ο ίδιος να απαντήσει άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές στο κεφάλι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Οι δράστες αναζητούνται από τις Αρχές, ενώ την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους.

