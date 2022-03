Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: Τον χτύπησε επειδή έβαλε στο κινητό τον ύμνο της ομάδας του

Ένα ακόμη θύμα ωμής οπαδικής βίας. Ταυτοποιήθηκε ο δράστης.

Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα, το οποίο συνέβη πριν από 20 μέρες σε ταβέρνα, στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, όπου άνδρας γρονθοκόπησε έναν νεαρό, επειδή αναπαρήγαγε μέσω του κινητού του τηλεφώνου τον ύμνο της αγαπημένης του ομάδας, εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, κατόπιν έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη της επίθεσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

