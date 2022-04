Τεχνολογία - Επιστήμη

Τσερνόμπιλ: Απήγαγαν δεκάδες εργαζόμενους στον πυρηνικό σταθμό

Οι Ρώσοι έφυγαν από τον πυρηνικό σταθμό πέρνοντας ομήρους δεκάδες εργαζόμενους, καταγγέλλει το Κίεβο.

Το Κίεβο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι απήγαγε έως και 170 εργαζομένους του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ και τους μετέφερε εξαναγκαστικά στη Ρωσία.

Οι Ρώσοι κράτησαν ομήρους τα μέλη του προσωπικού του πυρηνικού σταθμού στο καταφύγιο βομβών του σταθμού για σχεδόν ένα μήνα προτού τους μεταφέρουν με τη βία στη Ρωσία, δήλωσε στο CNN ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ντένις Μοναστίρσκι, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα από τα πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα των Ουκρανών εργαζόμενων εκλάπησαν επίσης κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αντίδραση για τους ισχυρισμούς αυτούς από τους Ρώσους. Το CNN ανέφερε επίσης υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας στο λεγόμενο «Κόκκινο Δάσος», την ζώνη αποκλεισμού ραδιενεργών ουσιών κοντά στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ.

Ο αντιδραστήρας αρ. 4 του Τσερνόμπιλ εξερράγη το 1986 προκαλώντας τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία. Είναι καλυμμένος με μια διπλή σαρκοφάγο: μία που κατασκεύασαν οι Σοβιετικοί (και η οποία έχει πλέον υποστεί ζημιές) και μια δεύτερη, που τοποθετήθηκε το 2019. Οι τρεις άλλοι αντιδραστήρες του σταθμού έκλεισαν σταδιακά μετά το δυστύχημα. Ο τελευταίος σταμάτησε να λειτουργεί το 2000.

Οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν από το πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, τον οποίο κατέλαβαν κατά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, παίρνοντας μαζί τους ομήρους, ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα οι ουκρανικές αρχές, ενώ ο Γεβχέν Κραμαρένκο, ο επικεφαλής της Energoatom, της υπηρεσίας που διαχειρίζεται τον σταθμό, είχε δηλώσει ότι τα ρωσικά στρατεύματα αποχώρησαν από τους χώρους του παροπλισμένου πυρηνικού σταθμού.

