Ουκρανία - Τσερνόμπιλ: Οι Ρώσοι έφυγαν από τον πυρηνικό σταθμό

Τι αναφέρουν οι ουκρανικές αρχές για τις κινήσεις των ρωσικών δυνάμεων. Αποστολή στον σταθμό στέλνει η ΔΥΑΕ.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ τον οποίο είχαν καταλάβει μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές σήμερα το βράδυ.

«Δεν υπάρχουν άλλα ξένα άτομα (στρατιώτες) μέσα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ», ανέφερε στο Facebook η ουκρανική κρατική υπηρεσία για τη διαχείριση της περιοχής του εργοστασίου.

#Ukraine informed IAEA today that Russian forces that had been in control of #Chornobyl Nuclear Power Plant since 24 Feb have, in writing, transferred control of the NPP to Ukrainian personnel and moved convoys of troops. https://t.co/DkBXEJpDu8 pic.twitter.com/guITblxwXP