Κρήτη: Τουρίστας ξυλοκόπησε την σύζυγο του σε ξενοδοχείο

Ο “νταής” προκάλεσε και επεισόδιο με την διεύθυνση της μονάδας, που επενέβη αμέσως αφού ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Πανικός επικράτησε σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χερσόνησο χθες αφού ένα ζευγάρι ήρθε να απολαύσει τις διακοπές του στην Κρήτη και κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ένας καβγάς ανάμεσα σε ζευγάρι τουριστών που διέμεναν στο ξενοδοχείο εξελίχθηκε σε επεισόδιο από ταινία… τρόμου. Όλα συνέβησαν όταν ο άνδρας χαστούκισε την σύζυγο του και μάλιστα… τρεις φορές.

Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου κλήθηκε και έφτασε αμέσως ο διευθυντής της μονάδας ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησε και έφτασε η αστυνομία για να καταγράψει και να ερευνήσει το περιστατικό.

Ο άνδρας όμως… ενοχλήθηκε από την παρουσία τόσο του διευθυντή όσο και των αστυνομικών στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και άρχισε να βιντεοσκοπεί τη σκηνή, τους παρόντες και όλο το συμβάν.

Ως αποτέλεσμα ήταν ο διευθυντής να καταγγείλει τον τουρίστα ο οποίος συνελήφθη και πλέον – εκτός από ενδοοικογενειακή βία – κατηγορείται και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων αφού κατέγραφε με κάμερα δίχως την συναίνεση των παρόντων.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές πρόκειται για έναν 41χρονο Άγγλο και μία 37χρονη γυναίκα από την Πολωνία.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι οικείες προξενικές αρχές.

