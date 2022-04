Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Την κρατούσε κλεισμένη στο σπίτι και της είχε βάλει κοριό

Η καταγγελία της 40χρονης γυναίκας που οδήγησε στη σύλληψη του συντρόφου της.

Ένα σχεδόν απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, καταγγέλθηκε στην Ιεράπετρα. Μια γυναίκα κατήγγειλε στην Αστυνομία, ότι ο σύντροφός της όχι μόνο την εμπόδιζε να βγει από το σπίτι, ασκώντας της βία, αλλά της έβαλε και κοριό για να παρακολουθεί τις συνομιλίες της!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 40χρονη κάτοικος της Ιεράπετρας έκανε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές της περιοχής αναφέροντας ότι στις 5 Απριλίου ο σύντροφός της την κρατούσε παρά τη θέλησή της κλεισμένη μέσα στο σπίτι, όταν προσπάθησε να φύγει τις έσφιξε τα χέρια προκαλώντας της μώλωπες, ενώ η γυναίκα αποκάλυψε και στους αστυνομικούς ότι της είχε βάλει και κοριό!

Είναι άγνωστο πώς κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του συντρόφου της, ηλικίας 51 ετών.

