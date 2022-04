Κοινωνία

Απάτη: Τους πήραν χιλιάδες ευρώ από το... τηλέφωνο

Απατενώνες απέσπασαν τεράστια ποσά από ηλικιωμένους. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές.

Δύο αλλοδαποί, μία γυναίκα και ένας άνδρας, συνελήφθησαν μετά από έρευνες των αστυνομικών για εξαπάτηση τριών ηλικιωμένων με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου έως και 8 Απριλίου, σε Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον ιατρό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη στην Ορεστιάδα και με το πρόσχημα ότι η κόρη της έχει τραυματισθεί και χρειάζεται άμεση πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης, κατάφερε να την πείσει να εναποθέσει σε προκαθορισμένο σημείο της πόλης το χρηματικό ποσό των 4.740 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα, η οποία είχε μεταβεί στο παραπάνω σημείο και παρέλαβε τα χρήματα. Από την αστυνομική έρευνα εντοπίσθηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης στο σπίτι όπου διέμενε με τη συλληφθείσα, ενώ στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

‘Οπως διαπιστώθηκε οι δράστες με την ίδια μεθοδολογία την 31-3-2022 στην Ορεστιάδα και την 5-4-2022 στην Αλεξανδρούπολη εξαπάτησαν ακόμη δύο ηλικιωμένες, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 4.740 ευρώ και 5.000 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν στις δικαιούχους τους.

Από την κατοχή των δραστών κατασχέθηκαν επίσης κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας με δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση ασφάλειας Ορεστιάδας.

