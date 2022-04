Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία (εικόνες)

Κόσμος

Ταρακουνήθηκε η Τουρκία από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε.

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών με εστιακό βάθος δύο χιλιομέτρων σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

To επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Μαλάτεια.

Αρχικά το EMSC είχε αναφέρει πως ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών.

Από το σεισμό προκλήθηκε πανικός, όχι όμως τραυματισμοί ή απώλειες ζωών, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, που ανακοίνωσε η νομαρχία της περιοχής.

Αν και μόνο ένα σπίτι υπέστη ζημιές, οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν έξω.

