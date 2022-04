Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Στο "ρυθμό" του Εγκέλαδου κινείται τις τελευταίες ημέρες η Θήβα. Το μέγεθος και το επίκεντρο της νέας δόνησης.

Νέος σεισμός καταγράφηκε στα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με την μέτρηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η νέα δόνηση που καταγράφηκε στις 5:12 ήταν μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χλμ ανατολικά της Θήβας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,6 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε περιοχές της Αττικής.

Ακολούθησαν τέσσερις μικρότερες δονήσεις μέσα στις επόμενες περίπου δυο ώρες, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στα 3,6 Ρίχτερ, λίγο πριν τις 06:30, στο ίδιο επίκεντρο και με εστιακό βάθος στα 11,2 χιλιόμετρα.

Οι υπόλοιπες δονήσεις ήταν 2,3- 2,5 και 2,1 Ρίχτερ με την τελευταία να καταγράφεται γύρω στις 07:30.

