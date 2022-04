Κοινωνία

Πυροσβεστική: Εκατοντάδες φωτιές σε μία εβδομάδα

Ποιοι κανόνες πρέπει να τηρούν οι πολίτες. Πρόστιμα "φωτιά" για τους παραβάτες.

Περισσότερες από 400 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα πριν ακόμη αρχίσει η αντιπυρική περίοδος, με κάποιες μάλιστα να έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής, παρατηρείται μια έξαρση στις πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα καθώς φέτος μέχρι τις 20 Μαρτίου υπήρχαν ακόμη χιόνια στη χώρα γι αυτό και τα κλαδέματα των δέντρων και των καλλιεργειών καθυστέρησαν. Η πλειοψηφία των πυρκαγιών οφείλονται σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, γι αυτό από το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προτού προβούν στην καύση κλαδιών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο για τους παραβάτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ώστε να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, τα υποχρεωτικά μέτρα πρόληψης καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία.

«Το πυροσβεστικό σώμα, φέτος δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Πάντα δίπλα στους πολίτες επιδιώκουμε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μεταφέρουμε το μήνυμα της επιτακτικής ανάγκης για την προστασία του φυσικού μας πλούτου. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη διασφάλιση και στην εξισορρόπηση του κύκλου ζωής σήμερα και στο μέλλον. Σε συνεργασία με όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας προχωράμε με μέθοδο, οργάνωση και σχεδιασμό για τον περιορισμό των πυρκαγιών. Η προσπάθεια αυτή επιβάλλεται να είναι συλλογική γιατί αδιαμφισβήτητα στο τέλος όλες οι φωτιές σβήνουν, αλλά οι δυσμενείς επιπτώσεις τους επηρεάζουν οτιδήποτε μας περιβάλλει», επισημαίνει στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στη χώρα μας, το 95% των πυρκαγιών προκαλούνται από τον άνθρωπο, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για πιστή τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία όλων μας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι προχωρούν σε καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων

Σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική θα πρέπει να είναι όσοι μέχρι και την 30η Απριλίου χρειάζεται να κάψουν υπολείμματα κλαδεμάτων που βρίσκονται στις ιδιοκτησίες τους.

Αναλυτικά, όπως τονίζει η Πυροσβεστική, για την καύση των υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε ελαιώνες, αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες από 1η Νοεμβρίου έως και την 30η Απριλίου σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή σε ακτίνα 300 μέτρων από δάση ή δασικές εκτάσεις πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

? Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τις 12:00 το μεσημέρι), για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να μάθει σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

? Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ήμερα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

? Κατά το κόψιμο-κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κλπ.

? Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

? Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον 3 μέτρων.

? Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

? Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον 3 μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

? Υφίσταται επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.

? Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων 200 λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κλπ), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.

? Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Ήδη, ωστόσο, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους - περιπολίες για να διαπιστώσουν αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα.

Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με την υπ' αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» τα οποία κυμαίνονται από 200 ευρώ - 5.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στην προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο και την πρόληψη των πυρκαγιών στις 30 Απριλίου λήγει και η προθεσμία για τον καθαρισμό χώρων και οικοπέδων εντός οικισμών.

Συγκεκριμένα, ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σημειώνεται ότι από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου (αντιπυρική περίοδος) απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων.