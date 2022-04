Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ράπτη: Έτσι θα κάνουμε Πάσχα

Η υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε τη δημιουργία 102 νέων δομών που θα λειτουργήσουν ως κέντρα ημέρας για ψυχική υγεία, άνοια και αυτισμό.

Η υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας, Ζωή Ράπτη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», ανακοίνωσε ότι δημιουργούνται 104 νέες δομές για παιδιά, εφήβους και ενήλικους για θέματα ψυχικής υγείας, για άτομα με αυτισμό και με άνοια.

Όπως είπε η κυρία Ράπτη, κατά την περίοδο της πανδημίας προέκυψε μεγαλύτερη ανάγκη για αυτές τις δομές και για το λόγο αυτό σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό δόθηκε προτεραιότητα στην κάλυψη αυτών των αυξημένων αναγκών μέσω αυτών των δομών που τα γνωρίζουμε ως Κέντρα Ημέρας.

Η κυρία Ράπτη συμπλήρωσε ότι δημιουργήθηκαν δομές για άτομα με άνοια και σε δημόσια νοσοκομεία, ενώ σε ότι αφορά τοις νέες δομές η χρηματοδότηση τους είναι εξασφαλισμένη από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, από την πρώτη δόση που εκταμιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή, 55 εκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αυτών των δομών και μάλιστα θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί έως τις 31/12 του τρέχοντος έτους.

Σε ότι αφορά το φετινό Πάσχα, η κυρία Ράπτη είπε ότι σαφώς θα είναι διαφορετικό από τα 2 προηγούμενα και θα πάμε και στο χωριό, αλλά και στον επιτάφιο και την Ανάσταση, με σεβασμό όμως στα υπάρχοντα μέτρα για τον κορονοϊό. Για τα μέτρα αυτά μάλιστα, είπε ότι θα υπάρξει μια σταδιακή αποκλιμάκωση μετά την 1η Μαΐου.

