Λέσβος – Καρά Τεπέ: Για πρώτη φορά κάτω από 1500 οι φιλοξενούμενοι

Μεγάλη η μείωση των προσφύγων και μεταναστών που αιτούνται άσυλο και στα πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου που επλήγησαν από την προσφυγική κρίση.

Για πρώτη φορά, από τότε που λειτουργεί, έπεσε κάτω από 1.500 άτομα ο αριθμός των αιτούντων άσυλο που φιλοξενούνται στον καταυλισμό του ΚΥΤ στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, την περασμένη Παρασκευή 8 Απριλίου στον καταυλισμό διέμεναν 1.480 άτομα. Αλλά 155 άτομα διαμένουν σε δομές ανηλίκων. Μηδενικός είναι πλέον ο αριθμός των όσων διαμένουν σε διαμερίσματα στην πόλη της Μυτιλήνης.

Συνολικά ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στο νησί φτάνει τους 1.636. Από αυτούς το 1/3 περίπου έχει δικαίωμα μετακίνησης και αναμένεται να αναχωρήσουν από το νησί το επόμενο διάστημα.

Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στη Χίο είναι μόλις 305 άτομα, ενώ 386 διαμένουν στη Σάμο. Συνολικά στα πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου που επλήγησαν από την προσφυγική κρίση (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως και Λέρος) διαμένουν 2.876 αιτούντες άσυλο.

