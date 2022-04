Πολιτική

Νίκος Δένδιας: Στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα, 11 Απριλίου, στο Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συζήτηση για τον περαιτέρω συντονισμό δράσεων των κρατών - μελών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Επιπλέον, θα συζητηθεί η πρωτοβουλία "Global Gateway" για την προώθηση της συνδεσιμότητας στην ψηφιοποίηση, την ενέργεια και τον τομέα των μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπό το λήμμα «Τρέχουσες Υποθέσεις» θα γίνει συζήτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια, τις εξελίξεις σε Λιβύη, Μάλι και Υεμένη, καθώς και τη Σύγκληση Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ με Ισραήλ.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας πρόκειται να ενημερώσει τους ομολόγους του για τον Διάλογο Υψηλού Επιπέδου για τον Ινδο - Ειρηνικό, που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Πράγα, στις 13 και 14 Ιουνίου. Στη συνάντηση, εκτός από τα κράτη - μέλη και τους θεσμούς της ΕΕ, θα προσκληθούν εκπρόσωποι χωρών του Ινδο - Ειρηνικού, των ΗΠΑ και του Καναδά.

Στο πλαίσιο του ΣΕΥ, ο Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει με τους Ευρωπαίους ομολόγους του σε γεύμα εργασίας με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ισλανδίας και της Νορβηγίας,όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

