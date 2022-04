Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Νικητής του πρώτου γύρου ο Μακρόν

Στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθεί με την Λεπέν. Καθοριστικό το ποσοστό που έλαβε ο Μελανσόν. Η στάση των υπόλοιπων υποψηφίων. Ντέρμπι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στον δεύτερο γύρο.

Ο νυν Προέδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ήταν ο νικητής του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, με ποσοστό 27,35% και με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, σύμφωνα με το γαλλικός υπουργείο Εσωτερικών.

Τα προγνωστικά όμως για την δεύτερη θέση επιβεβαίωσε και η Μαρίν Λεπέν, η οποία λαμβάνει ποσοστό 23,97%. Τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στον δεύτερο των εκλογών διεκδίκησε ο Ζαν Λικ Μελανσόν, ο οποίος πήρε το 21,71%

Μέσα σε κλίμα πανηγυρισμών, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά το πέρας των προεδρικών εκλογών, ο νικητής του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, Εμανουέλ Μακρόν. Αρχικά μέσα σε θερμά χειροκροτήματα, ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν και διαμήνυσε πως θα συνεχίσει με το όραμά του.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μπορείτε να βασιστείτε σε εμένα για να υλοποιήσω αυτό το σχέδιο προόδου, διαφάνειας και ανεξαρτησίας που υπερασπιστήκαμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας».

Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, η οποία προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών μετά τον Μακρόν, κάλεσε σήμερα τους Γάλλους να «συγκεντρωθούν» γύρω από ένα «μεγάλο εθνικό και λαϊκό έργο» και να «υλοποιήσουν τη μεγάλη εναλλαγή».

«Αυτό που θα παιχτεί στις 24 Απριλίου θα είναι μια επιλογή της κοινωνίας και του πολιτισμού», δήλωσε η Λεπέν, δεσμευόμενη κυρίως να «αποκαταστήσει την κυριαρχία της Γαλλίας», να προκηρύξει δημοψήφισμα με πρωτοβουλία των πολιτών και να περιορίσει το «κοινωνικό χάσμα», στην πρώτη της ομιλία μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο Γάλλος υποψήφιος της αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην ψηφίσουν την ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 24 Απριλίου.

«Ξέρουμε ποιον δεν θα ψηφίσουμε ποτέ...δεν πρέπει να στηρίξετε την Λεπέν... δεν πρέπει να υπάρξει ούτε μία ψήφος υπέρ της Λεπέν στον δεύτερο γύρο», είπε ο Μελανσόν σε ομιλία του σήμερα προς τους υποστηρικτές του.

Ο υποψήφιος των Πρασίνων Γιανίκ Ζαντό και ο υποψήφιος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος ζήτησαν να ψηφιστεί ο Μακρόν στις 24 Απριλίου για να εμποδίσουν την ακροδεξιά να κερδίσει το Παλάτι των Ηλυσίων.

Ο Γάλλος συντηρητικός Ερίκ Σιοτί δήλωσε σήμερα ότι δεν θα ψηφίσει τον πρόεδρο Μακρόν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 24 Απριλίου.

«Δεν θα δώσω οδηγίες ψήφου σε κανέναν... Οι Γάλλοι πολίτες είναι ελεύθεροι να ψηφίσουν όποιον θέλουν. Αυτό που μπορώ να σας πω απόψε είναι ότι δεν θα ψηφίσω τον Εμανουέλ Μακρόν», δήλωσε ο Σιοτί απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του.

Η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού και υποψήφια στις προεδρικές εκλογές Αν Ινταλγκό, η οποία δεν προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, θα στηρίξει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τον δεύτερο γύρο.

"Για να μην πέσει η Γαλλία στο μίσος όλων εναντίον όλων, σας καλώ επίσημα να ψηφίσετε στις 24 Απριλίου κατά της ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν", δήλωσε.

Ο Ερίκ Ζεμούρ, επίσης ακροδεξιός υποψήφιος, ζήτησε από τους ψηφοφόρους του να στηρίξουν στο δεύτερο γύρο την Λεπέν.

Ποσοστό 52% στον Εμανουέλ Μακρόν, έναντι 48% της Μαρίν Λεπέν, δίνει ενόψει δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM χθες Κυριακή.

Ο β΄γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου.

