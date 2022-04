Αθλητικά

Η Μπαρτσελόνα νίκησε Λεβάντε και…. πέναλτι

Σε ένα τρελό ματς με 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και 3 πέναλτι σε βάρος της, η «Μπάρτσα» βρήκε τον τρόπο να πάρει το τρίποντο.

Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι απέδειξε γι’ άλλη μια φορά από τότε που την ανέλαβε ο Ισπανός τεχνικός, ότι είναι δομημένη για να μπορεί να τα βγάζει πέρα κάτω από όλες τις συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει στη διάρκεια ενός αγώνα.

Το έκανε και το βράδυ της Κυριακής στην έδρα της Λεβάντε, όπου έφυγε νικήτρια με 3-2, αν και βρέθηκε να χάνει με πέναλτι, ενώ είδε τον Τερ Στέγκεν να στερεί από τους γηπεδούχους το 2-0 πάλι από την "ασβεστένια βούλα" και στο φινάλε παρότι ισοφαρίστηκε πάλι από τα 11 βήματα, βρήκε το γκολ της νίκης με τον Ντε Γιονγκ, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Η απώλεια του πέναλτι στο 56΄ από τον Μάρτι κράτησε "όρθια" την "Μπάρτσα", η οποία ισοφάρισε με τον Ομπαμεγιάνγκ, πήρε γρήγορα το προβάδισμα με τον Πέδρι, αλλά η ομάδα της Βαλένθια πίστεψε ότι θα έπαιρνε το "χρυσό" βαθμό με το πέναλτι του Μελέρο στο 83΄. Τον τελευταίο λόγο στο ματς είχε ο Ολλανδός, Ντε Γιονγκ, ο οποίος χάρισε το τεράστιο "τρίποντο" στους "μπλαουγκράνα", που παρεμειναν στην 2η θέση και με ματς λιγότερο.

Τελικά αυτό δε συνέβη, με τους Καταλανούς να "τρέχουν" σερί 15 αήττητων αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη La Liga μετρούν 7 νίκες και 5 ισοπαλίες στις 12 τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Η Μπαρτσελόνα, πλέον, θα στρέψει το ενδιαφέρον της στη ρεβάνς των προημιτελικών του Europa League με την Αϊντραχτ (1-1 το πρώτο ματς), την προσεχή Πέμπτη (14/04) στο "Καμπ Νόου".

