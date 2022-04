Παράξενα

Θεσσαλονίκη: ο αέρας έριξε κοριτσάκι στη θάλασσα

Ένα κοριτσάκι παρασύρθηκε από τον αέρα και έπεσε στη θάλασσα του Θερμαϊκού.

(εικόνα αρχείου)

Στη θάλασσα του Θερμαϊκού έπεσε ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών, όταν το πήρε ο αέρας κι έχασε την ισορροπία του.

Το παιδάκι έκανε βόλτα με τη γιαγιά του, η οποία κρατούσε και το καρότσι με το μικρό του αδελφάκι.

Ο ξαφνικός αέρας έκανε το κοριτσάκι να κάνει ένα βήμα πίσω, το πήρε ο αέρας κι έπεσε στη θάλασσα.

Η γιαγιά του παιδιού, η οποία δεν μιλούσε ελληνικά, φώναξε, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, βοήθεια στα αγγλικά ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση των περαστικών. Ένας άνδρας βούτηξε γρήγορα στον Θερμαϊκό και έβγαλε αμέσως το παιδί έξω. Ευτυχώς για το μικρό κοριτσάκι στο συγκεκριμένο σημείο το νερό δεν ήταν ιδιαίτερα βαθύ.

Όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας στη Voria.gr, το κοριτσάκι τρόμαξε αρκετά, αλλά δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και το ΕΚΑΒ και το κοριτσάκι διεκομίσθη προληπτικά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πηγή: voria.gr

