Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: “ερυθρόλευκη” νίκη στο ΟΑΚΑ

Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο αγώνας στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας του, όμως στο τέλος οι "πράσινοι" μοιάζουν να έμειναν από δυνάμεις.

Ο επιθετικός οίστρος του Σακίλ ΜακΚίσικ (18π.), που «κουβάλησε» στις πλάτες του τον Ολυμπιακό μετά τη δεύτερη περίοδο και το πληθωρικό παιχνίδι του Σάσα Βεζένκοφ (13π.-15ρ.), έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των «ερυθρόλευκων» στην τελευταία περίοδο του ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό, προσφέροντας στους Πειραιώτες μία τεράστια νίκη με 68-62 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Basket League.

«Κλείδωσαν» σε μεγάλο βαθμό το πλεονέκτημα έδρας οι «ερυθρόλευκοι», καθώς υπερκάλυψαν και τη διαφορά της ήττας τους (81-76) που είχαν υποστεί στο ΣΕΦ στον α’ γύρο.

Δεν έφταναν για τον Παναθηναϊκό οι 18 πόντοι του Νέντοβιτς (3/11 τριπ.) που γνώρισε 4 σερί ήττα από τον Ολυμπιακό σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 34-34, 50-52, 62-68

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την πρώτη περίοδο με δύο τρίποντα από τους Νέντοβιτς και Παπαπέτρου, που του έδωσαν ένα μικρό προβάδισμα 6-2. Ο Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ «μάζεψαν» γρήγορα τη διαφορά και παρά το γεγονός ότι ο Νέντοβιτς βρήκε ξανά στόχο, κάνοντας το 11-5, ο Ολυμπιακός συνέχισε να χτυπάει με υπομονή στο «ζωγραφιστό» και την ίδια ώρα άρχισε να «σφίγγει» την άμυνά του.

Το τρίποντο του Σλούκα έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (13-15) στο 9’, σκορ που δεν άλλαξε ως το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Το επιθετικό «ξέσπασμα» των «πράσινων» στην εκκίνηση του δευτέρου δεκαλέπτου τους έδωσε «αέρα» 5 πόντων με το τρίποντο του Παπαπέτρου, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να «χτυπάει» κι αμέσως μετά απ' τα 6.75μ., στέλνοντας τη διαφορά στο +6 (30-24). Το τρίποντο του Σλούκα και η άνοδος του ΜακΚίσικ στην επίθεση, έδωσε τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να «μαζέψει» ξανά τη διαφορά και να πάει στο ημίχρονο σε απόλυτη ισορροπία (34-34), καθότι ο Μέικον έχασε δύο βολές στα 2 δευτερόλεπτα πριν απ’ το φινάλε.

Το τρίποντο του Γουόκαπ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έδωσε στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να προσπεράσει με 3 πόντους, όμως ακολούθησε άλλο ένα «ξέσπασμα» του Παναθηναϊκού που βρήκε λύσεις απ’ τους Οκάρο Γουάιτ και Σαντ-Ρος παίρνοντας ξανά προβάδισμα 6 πόντων (45-39).

Ο Ολυμπιακός «απάντησε» με ένα δικό του 8-0 μετά από το κλέψιμο και το κάρφωμα του Γουόκαπ και το αντιαθλητικό που έκανε στην επόμενη φάση ο Νέντοβιτς στον Αμερικανό γκαρντ των Πειραιωτών. Ο Παπαπέτρου έδωσε μία «ανάσα» στην επιθετικό ανομβρία του Παναθηναϊκού (47-47), όμως από το καλάθι του Φαλ και το τρίποντο του Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός «ξέφυγε» με τέσσερις πόντους (52-48), με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» ένα συνολικό σερί 13-3, πριν σκοράρει ο Παπαγιάννης στην εκπνοή της περιόδου, μειώνοντας την απόσταση των δύο ομάδων στο καλάθι.

Στην τέταρτη περίοδο το ματς πήρε συγκλονιστική τροπή. Ο ΜακΚίσικ συνέχισε να «χτυπάει» την άμυνα του Παναθηναϊκού, διατηρώντας το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα, όμως πέντε σερί πόντοι του Νέντοβιτς ξανάδωσαν προβάδισμα στο «τριφύλλι» (57-56). Το τρίποντο του Βεζένκοφ, η ευστοχία του Ολυμπιακού στις βολές και το φόλοου του Βεζένκοφ προσέφεραν στην ομάδα του Μπαρτζώκα για πρώτη φορά ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα 6 πόντων (60-66), λίγο πριν μπει το ντέρμπι στην τελική ευθεία του (2’19’’).

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να αστοχεί, όντας μπλοκαρισμένος απ’ την αμυντική προσήλωση του Ολυμπιακού πάνω στον Νέντοβιτς, την ώρα που ο Σλούκας διαμόρφωνε με άλλες δύο εύστοχες βολές το 60-68, οδηγώντας τη διαφορά σε μη αναστρέψιμα επίπεδα. Το μόνο που κατάφεραν οι «πράσινοι» ήταν να μειώσουν στο φινάλε με κάρφωμα του Παπαγιάννη, χωρίς όμως να κρατήσουν έστω το +5 με το οποίο είχαν νικήσει στον πρώτο γύρο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Πουρσανίδης, Τσαρούχα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Νέντοβιτς 18 (3), Παπαπέτρου 14 (4), Μέικον 7 (1), Σαντ-Ρος 5 (1), Έβανς, Παπαγιάννης 8, Μαντζούκας 2, Γουάιτ 2, Μποχωρίδης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): ΜακΚίσικ 18 (1), Γουόκαπ, Σλούκας 12 (2), Βεζένκοφ 13 (3), 15 ρ., Φαλ 6, Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 2, Πρίντεζης 2, Λούντζης, Μάρτιν 1.

