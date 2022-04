Κόσμος

Ισπανία: “Πράσινο φως” για την άκρα δεξιά σε περιφερειακή κυβέρνηση

Πρόκειται για κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ με αυτό το κόμμα, που μέχρι χθες εξέλεγε το πολύ βουλευτές στα περιφερειακά κοινοβούλια.

Η πρώτη κυβέρνηση περιφέρειας της Ισπανίας στην οποία συμμετέχει η άκρα δεξιά, ήσσων εταίρος των συντηρητικών, έλαβε χθες Δευτέρα πράσινο φως από το τοπικό κοινοβούλιο της Καστίλλης και Λεόν, εξέλιξη άνευ προηγουμένου τις τέσσερις και πλέον δεκαετίες από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα της Ιβηρικής.

Ο Αλφόνσο Φερνάντεθ Μανιουέκο, του Λαϊκού Κόμματος (PP, δεξιά), θα κυβερνήσει επικεφαλής συμμαχίας με το κόμμα της άκρας δεξιάς Vox σε αυτή την αγροτική περιφέρεια 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων βόρεια της Μαδρίτης, οχυρό της δεξιάς επί 35 χρόνια.

Το Βοξ θα έχει τρεις «υπουργούς» στην περιφερειακή κυβέρνηση και ανέλαβε επίσης την προεδρία του τοπικού κοινοβουλίου.

Τον Φεβρουάριο, στις πρόωρες εκλογές στην Καστίλλη και Λεόν, που κέρδισε το PP, το Βοξ κατέλαβε 13 έδρες από τις συνολικά 81, ενώ δεν είχε παρά μία στο απερχόμενο περιφερειακό κοινοβούλιο. Έτσι εξασφάλισε, μαζί με το κόμμα της παραδοσιακής δεξιάς, απόλυτη πλειοψηφία στο σώμα.

«Αυτή η κυβέρνηση συμμαχίας (είναι) πιθανή εναλλακτική για όλη την Ισπανία», είπε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής του Βοξ, ο Σαντιάγο Αβασκάλ, που δεν κρύβει τη φιλοδοξία του να δει το σενάριο αυτό να επαναλαμβάνεται σε άλλες περιφέρειες, αλλά και σε εθνικό επίπεδο στις επόμενες εκλογές, που κανονικά θα διεξαχθούν σε κάτι λιγότερο από δύο χρόνια.

Σε μια χώρα αποκεντρωμένη, όπου οι αυτόνομες περιφέρειες διαθέτουν ευρείες εξουσίες, το Βοξ, υπερεθνικιστικό και αντιμεταναστευτικό κόμμα, αποτελούμενο σύμφωνα με τους επικριτές του από νοσταλγούς της δικτατορίας του Φράνκο (1939-1975), φιλοδοξεί να μετατρέψει την Καστίλλη και Λεόν σε εργαστήρι των ιδεών του.

«Δεν θα κρύψουμε την ανησυχία της κυβέρνησης για το γεγονός ότι η άκρα δεξιά αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες» στην Καστίλη και Λεόν, ήταν η αντίδραση της εκπροσώπου της κεντρικής κυβέρνησης της κεντροαριστεράς, της Ισαβέλ Ροδρίγκεθ, που επέκρινε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Antena 3 το γεγονός ότι «η ισπανική δεξιά εναγκαλίζεται την άκρα δεξιά».

Το Βοξ ιδρύθηκε το 2014 και τα εκλογικά του αποτελέσματα το έκαναν να θεωρείται μάλλον περιθωριακό, ως τα τέλη του 2018, όταν μπήκε στο τοπικό κοινοβούλιο της Ανδαλουσίας (νότια), παραδοσιακά οχυρού της αριστεράς και πολυπληθέστερης περιφέρειας της Ισπανίας.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019, το Βοξ μετατράπηκε στην τρίτη ισχυρότερη κοινοβουλευτική παράταξη σε εθνική κλίμακα, πίσω από τους σοσιαλιστές και τους συντηρητικούς, καταλαμβάνοντας τις 52 έδρες από τις 350 της ισπανικής εθνικής αντιπροσωπείας.

Δημοσκοπήσεις αφήνουν μάλιστα να εννοηθεί πως οδεύει να αυξήσει κι άλλο τη δύναμή του στις προσεχείς εκλογές, ακόμα και να πλησιάσει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο σε συνεργασία με το PP.

