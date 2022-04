Πολιτική

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία – Ρόδος: Πως ψήφισαν οι Γάλλοι που μένουν στα Δωδεκάνησα

Θρίαμβος του Μακρόν και πανωλεθρία της Λεπέν στο «σμαραγδένιο νησί». Υψηλά τα ποσοστά του Μελανσόν και των Οικολόγων.

Το 55,1% των Γάλλων πολιτών, μόνιμων κατοίκων της Ρόδου, εξέφρασαν την περασμένη Κυριακή στον α’ γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, την εμπιστοσύνη τους στον Εμμανουέλ Μακρόν!

Υψηλό ήταν και το ποσοστό του Μελανσόν (20,41%) και των Οικολόγων (12,24%). Η Μαρίν Λεπέν πήρε μόλις 4,08%.

Από το 2007, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της επίτιμου προξένου της Γαλλίας, Αλίκης Μοσχή, λειτουργεί στη Ρόδο εκλογικό κέντρο για όλες τις γαλλικές εκλογικές αναμετρήσεις, επιτρέποντας στους Γάλλους μόνιμους κατοίκους της Ρόδου και των νησιών της Δωδεκανήσου να ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους.

Σε σύνολο 216 εγγεγραμμένων ψήφισαν 49 μόνιμοι κάτοικοι.

Emmanuel Macron 27 55,10%

Jean-Luc Melenchon 10 2 0,41%

Yannick Jadot 6 12,24%

Marie Le Pen 2 4,08%

Valerie Pecresse 2 4,08%

Jean Lassalle 1 2,04%

Eric Zemmour 1 2,04%

Nathalie Arthaud 0

Fabien Roussel 0

Anne Hidalgo 0

Philippe Poutou 0

Nicolas Dupont- Aignan 0

Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών μεταξύ Μακρόν και Λεπέν, θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου 2022 και οι ψηφοφόροι μπορούν να προσέλθουν στο Κατάλυμα της Γαλλίας για να ψηφίσουν από τις 8:00 μέχρι τις 19:00.

Πηγή: dimokratiki.gr

