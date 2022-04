Οικονομία

“Capital Link Invest In Greece Forum” – Γεωργιάδης: Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα

Το μήνυμα του, ειδικά στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε στην Ελλάδα και να επενδύσετε», είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της «Capital Link Invest in Greece», στη Νέα Υόρκη.

Απευθυνόμενος ειδικότερα στους επιχειρηματίες που έχουν ελληνική καταγωγή, τόνισε ότι ο κάθε επενδυτής θα έρθει να επενδύσει μόνο αν πιστεύει ότι θα έχει κέρδος από την επένδυσή του.

«Εφόσον όμως τώρα βλέπετε άλλους, που δεν είναι Έλληνες, να έρχονται και να επενδύουν στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα είναι η σωστή στιγμή και για εσάς να έρθετε. Όχι επειδή είστε Έλληνες, αλλά επειδή θα βρείτε ευκαιρίες στην Ελλάδα και ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τα όποια προβλήματα προκύψουν».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει και είναι πλέον ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. «Αν πριν από δύο χρόνια σας έλεγα, από αυτό εδώ το βήμα, ότι το Ελληνικό θα έχει ξεκινήσει σε δύο χρόνια ενώ δέκα ολόκληρα χρόνια το συζητούσαμε, νομίζω δεν θα με πίστευε κανείς. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε τις εργασίες στο Ελληνικό και να ξέρουμε ότι σε μερικά χρόνια θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τα όμορφα έργα που θα φτιαχτούν εκεί», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η Pfizer, η οποία ήταν η πρώτη ξένη άμεση επένδυση που ήρθε στη χώρα, στο αρχικό της πλάνο είχε 200 θέσεις εργασίας. Σήμερα έχει 700 θέσεις εργασίας και ελπίζω να ξεπεράσει τις 1.000. Και δεν είναι μόνο η Pfizer. Η Microsoft έρχεται στην Ελλάδα. Η Digital Realty έρχεται στην Ελλάδα. Η Amazon Web Services έρχεται στην Ελλάδα. Η Meta-Facebook έρχεται στην Ελλάδα. Και πολλές άλλες ακόμα».

Υπενθύμισε ότι για το data center της Microsoft ήταν υποψήφιες 900 πόλεις και ανήγγειλε ότι την ερχόμενη Παρασκευή η επένδυση θα εγκριθεί μαζί με άλλες στρατηγικές επενδύσεις από την διυπουργική επιτροπή.

Τέλος, υπογράμμισε την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ αλλά και την επικείμενη έξοδο της χώρας από την ευρωπαϊκή επιτήρηση. «Παρόλη αυτή την ταραχώδη περίοδο με τον πόλεμο, όπου όλοι βλέπουν αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα, εγώ σας λέω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

