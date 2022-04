Οικονομία

Μητσοτάκης: Αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είχε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Werner Hoyer.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους οι κ. Μητσοτάκης και Hoyer είχαν τον εξής διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είναι χαρά μου που σας υποδέχομαι για μια ακόμη φορά στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη συνεχή στήριξη που έχετε προσφέρει στη χώρα και στην ελληνική οικονομία, στην πορεία της προς μια βιώσιμη ανάκαμψη. Φυσικά, όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, αντιμετωπίζουμε τώρα μεγάλες ιστορικές προκλήσεις με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Κύριο μέλημά μας -καθώς εισερχόμαστε σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο- είναι με ποιο τρόπο θα στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, κυρίως της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι απόψεις μας για το ζήτημα αυτό είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρέπει να αποσυνδέσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου από τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή στήριξη.

Εάν δεν συμβεί αυτό, θα πρέπει να βασιστούμε στους εθνικούς μας πόρους, κάτι που θα επιβαρύνει, φυσικά, τους προϋπολογισμούς μας. Αλλά αν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, θα είναι μια ευρωπαϊκή αποτυχία. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, σε εκλογές στην Ευρώπη, ορισμένες δυνάμεις του λαϊκισμού ενισχύονται από τη δυσαρέσκεια των πολιτών όσον αφορά το κόστος ζωής. Και αυτές είναι πραγματικές και εύλογες ανησυχίες. Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι η στιγμή η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως κάναμε με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και να προχωρήσει σε κάποια λύση.

Και υπάρχουν επιλογές. Μπορούμε να τις συζητήσουμε πιο λεπτομερώς. Υπάρχουν επιλογές στο τραπέζι. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια πολιτική δέσμευση ότι θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι δεν θα αφήσουμε απλά τα κράτη-μέλη μόνα τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Και πάλι σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για όλη τη στήριξη σας».

Werner Hoyer: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ θερμή υποδοχή που μας επιφυλάξατε. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι ξανά στην Ελλάδα, όχι μόνο γιατί η θερμοκρασία είναι κατά 20 περίπου βαθμούς πιο υψηλή σε σχέση με το Λουξεμβούργο - ενώ είναι και πολύ πιο φωτεινά - αλλά γιατί έχουμε και κάποιες καλές ιστορίες να διηγηθούμε.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή η χρονιά, το 2021, υπό αυτές τις τρομερές, τρομακτικά δύσκολες συνθήκες, ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές για την ΕΤΕπ στην Ελλάδα. Και πιθανώς να ήταν καλή και η αντίστοιχη εμπειρία της Ελλάδας με την Τράπεζα. Εμείς έχουμε μακροπρόθεσμους στόχους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια. Ότι ένα βραχυπρόθεσμο πρόβλημα, δεν έχει ανάγκη από μακροπρόθεσμο χρηματοδότη. Και εμείς αυτό προσφέρουμε. Θα πρέπει, λοιπόν, να βρούμε λύσεις, δημιουργικές λύσεις, έξυπνες λύσεις, για να μπορούμε να βοηθήσουμε».

Ο κ. Hoyer ενημέρωσε επίσης τον Πρωθυπουργό για το έκτακτο «Πακέτο Αλληλεγγύης για την Ουκρανία» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και επιβεβαίωσε ότι η ΕΤΕπ είναι έτοιμη να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη μείωση των επιπτώσεων του πολέμου στην Ελλάδα. Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

