Ελ.Βενιζέλος: Σπείρα έκλεβε επιβάτες του αεροδρομίου (εικόνες)

Η δράση των μελών της σπείρας καταγράφηκε σε βίντεο, από τις κάμερες ασφαλείας. Πώς δρούσαν.

Σπείρα Γεωργιανών, που διέπραττε κλοπές από επιβάτες σε χώρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών "ΕΛ.Βενιζέλος", εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης του Αερολιμένα. Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 41, 48 και 53 ετών, που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Όσον αφορά στον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 53χρονος αφαιρούσε πορτοφόλια, χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Συγκεκριμένα, ακουμπούσε το σακάκι στους ώμους του και μαντήλι για να κρύβει τα δάχτυλά του, όταν έκλεβε. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι επιτηρούσαν τον χώρο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσαν τεχνητό συνωστισμό στο σημείο της κλοπής.

Στην κατοχή των συλληφθέντων, όσο και στα σπίτια τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 10 πορτοφόλια, 380 ευρώ, πλήθος τσαντών και κοσμημάτων καθώς και λοστός.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπών και ισάριθμες απόπειρες στους χώρους του "Ελ.Βενιζέλος".

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

