Κόσμος

Νέα Υόρκη: Αναζητείται ο άνδρας που σκόρπισε τον τρόμο στο μετρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του άνδρα που "άνοιξε πυρ" στο μετρό και τι ψάχνουν οι Αρχές.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης αναζητά έναν άνδρα ο οποίος χθες Τρίτη έριξε δύο κανπνογόνα και στη συνέχεια άνοιξε πυρ σε βαγόνι του μετρό της πόλης, την ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 23 άνθρωποι.

«Ήμασταν πραγματικά τυχεροί, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα», δήλωσε η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Κίτσαντ Σίγουελ.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο άνδρας έδρασε μόνος του και έφυγε αμέσως από το σημείο της επίθεσης.

Στις 08:24 (τοπική ώρα, 15:24 ώρα Ελλάδας), ώρα αιχμής, ο άνδρας που φορούσε αντιασφυξιογόνο μάσκα «έριξε δύο καπνογόνα γεμίζοντας καπνό το βαγόνι του μετρό. Στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον των επιβατών την ώρα που ο συρμός εισερχόταν στον σταθμό της 36ης οδού», στη συνοικία Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, εξήγησε η Σίγουελ.

Δέκα άνθρωποι επλήγησαν από τις σφαίρες, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν είτε λόγω της εισπνοής καπνού είτε λόγω του πανικού που επικράτησε καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να βγουν από το βαγόνι που είχε γεμίσει καπνό. Κάποιοι λιποθύμησαν όταν βγήκαν στην πλατφόρμα.

Η αστυνομία έχει περιγράψει τον δράστη ως έναν «μαύρο άνδρα», με ύψος περίπου 1.65 και «σωματώδη», ο οποίος φορούσε ένα «πράσινο και πορτοκαλί γιλέκο εργασίας» και μια γκρι μπλούζα με κουκούλα.

Φορτηγάκι

Στο σημείο η αστυνομία εντόπισε ένα αιχμηρό όπλο και τρεις γεμιστήρες καθώς και τα κλειδιά ενός οχήματος, τα οποία τους οδήγησαν σε ένα φορτηγάκι της αμερικανικής εταιρείας ενοικίασης οχημάτων και εξοπλισμού για μετακομίσεις U-Haul, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί στο Μπρούκλιν.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του άνδρα που είχε ενοικιάσει το φορτηγάκι, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για τον δράστη της επίθεσης. Σύμφωνα με διάφορα αμερικανικά μέσα, πρόκειται για τον 62χρονο Φρανκ Τζέιμς, ο οποίος έχει αναρτήσει πολλά βίντεο YouTube με πολιτικό περιεχόμενο, ενώ πρόσφατα είχε επικρίνει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς.

«Υπάρχουν αναρτήσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει, στις οποίες αναφέρεται στους άστεγους ή στη Νέα Υόρκη και τον δήμαρχο Άνταμς», επιβεβαίωσε η επικεφαλής της αστυνομίας της αμερικανικής μεγαλούπολης.

«Επιδημία»

Στη διάρκεια επίσκεψής του στην Άιοβα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε: «δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βρούμε τον δράστη του εγκλήματος».

Στις ΗΠΑ το 2021 έχασαν τη ζωή τους από πυροβόλα όπλα 45.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την οργάνωση Gun Violence Archive, μια «επιδημία», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η χθεσινή επίθεση σημειώθηκε την ώρα που μετά την πανδημία της covid-19 παρατηρείται στη Νέα Υόρκη αύξηση της εγκληματικότητας, με τις ανθρωποκτονίες να περνούν από 319 το 2019 σε 488 το 2021.

Ο Έρικ Άνταμς, ένας πρώην αστυνομικός, εξελέγη τον Νοέμβριο δήμαρχος της μεγαλούπολης υποσχόμενος την πάταξη της εγκληματικότητας. Τον Ιανουάριο παρουσίασε ένα σχέδιο για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των πυροβόλων όπλων μετά τον θάνατο δύο αστυνομικών στη διάρκεια επιχείρησης.

Μιλώντας στο CNN ο Άνταμς χαρακτήρισε το χθεσινό περιστατικό «παράλογη πράξη βίας» και δεσμεύθηκε να διπλασιάσει τον αριθμό των αστυνομικών που πραγματοποιούν περιπολίες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Από την πλευρά της η κυβερνήτρια της πολιτείας Κάθι Χόκαλ υποσχέθηκε ότι «όλοι οι πόροι της πολιτείας θα διατεθούν για την αντιμετώπιση της αύξησης της εγκληματικότητας, αυτή την παράνοια που τρέφει την πόλη μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλιππίνες – “Μέγκι”: Δεκάδες νεκροί από την τροπική καταιγίδα (εικόνες)

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Στην απολογία του θα εξηγήσει τα πάντα λέει ο δικηγόρος του

“The 2Night Show” – Τουτουντζής: Ζητούσα συγνώμη από τον θεό όταν κατάλαβα ότι είμαι γκέι