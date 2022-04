Αθλητικά

Basket League: Εδραιώνεται στην τριάδα ο Κολοσσός Ρόδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κολοσσός Ρόδου επιβλήθηκε με 84-81 του Λαυρίου σε εξ' αναβολής αναμέτρηση για την 20η αγωνιστική της Basket League

Ο Κολοσσός συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του στην εφετινή Basket League, περνώντας με νίκη κι από το Λαύριο με 84-81 σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 20ή αγωνιστική και παραμένοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Σε ένα απίστευτο ντέρμπι απ’ το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, η ομάδα της Ρόδου ήταν καλύτερη στις... λεπτομέρειες και με ηγέτες τους Κακλαμανάκη (19π.) και Φλόιντ (20π.) έφτασε στο 12ο ροζ φύλλο αγώνος την εφετινή σεζόν.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Θεονάς

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 43-41, 64-61, 81-84

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Βον 13, Μουράτος 11, Αμίνου 11, Γουίλιαμς 6 (2), Κακλαμανάκης 19, Σάβατζ 5 (1), Νικολαΐδης 7 (1), Πιλάβιος, Περσίδης 3 (1), Γερομιχαλός 6, Βουλγαρόπουλος

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Μομίροβ 9 (3), Γουίλιαμς 9 (1), Μίλερ 7, Σλαφτσάκης 8, Ποτ 12, Ξανθόπουλος 9 (1), Καμπούρης, Μαργαρίτης 5, Μπιλλής 3 (1), Φλόιντ 20 (1), Χατζηδάκης 2.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τέλος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον Μάιο

Αχαρνές: Συναγερμός για φωτιά σε προαύλιο κτηρίου

Βέροια: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή