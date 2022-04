Αθλητικά

NBA: ο Giannis στην καλύτερη πεντάδα Ευρωπαίων όλων των εποχών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ποιοι είναι οι άλλοι τέσσερις της "χρυσής πεντάδας" και ποοι ψηφίστηκαν στην δευτερη καλύτερη ευρωπαϊκή πεντάδα του NBA.

Ακόμη μια διάκριση στη σπουδαία καριέρα του «μάζεψε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!.

Ο "Greek Freak" συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα Ευρωπαίων του ΝΒΑ όλων των εποχών, στο πλαίσιο της ψηφοφορίας για τα 75 χρόνια του πρωταθλήματος.

Εκτός από τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, στην καλύτερη πεντάδα των Ευρωπαίων ψηφίστηκαν ακόμη οι:

Λούκα Ντόντσιτς,

Παου Γκασόλ,

Ντιρκ Νοβίτσκι

Τόνι Πάρκερ.

Στο μεταξύ, την δεύτερη καλύτερη πεντάδα Ευρωπαίων όλων των εποχών συγκροτούν οι

Νίκολα Γιόκιτς,

Τόνι Κούκοτς,

Άρβιντας Σαμπόνις,

Πέτζα Στογιάκοβιτς

Ντράζεν Πέτροβιτς.

Οι δύο καλύτερες πεντάδες Ευρωπαίων όλων των εποχών στο NBA επελέγησαν από φιλάθλους του πρωταθλήματος από την Ευρώπη και μια επιτροπή που αποτελείτο, -μεταξύ άλλων- από εκπροσώπους από περισσότερα από 40 ευρωπαϊκά ΜΜΕ.

Η ψήφος των φιλάθλων αντιπροσώπευσε το 50% του τελικού αποτελέσματος και η ψήφος της επιτροπής το υπόλοιπο 50%.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Νονός Μαλένας: τι λέει για τη σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Κεφαλονιά: 17χρονος μαθητής ο νεαρός που απανθρακώθηκε σε τροχαίο (βίντεο)

Οικονόμου - έκτακτο επίδομα: πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους