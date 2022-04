Οικονομία

Οικονόμου - έκτακτο επίδομα: πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους

Πότε θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 200 ευρώ στα ευάλωτα νοικοκυριά. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τα καύσιμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας αποκάλυψε τις ημερομηνίες καταβολής του επιδόματος 200 ευρώ και ανακοίνωσε πως την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα καυσίμων.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως μέχρι τις 20-21 Απριλίου θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τνω δικαιούχων το έκτακτο επίδομα.

«Η ελληνική κοινωνία χειμάζεται από τις κρίσεις που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και όσο συνεχίζεται η χαώδης ακαταστασία στο διεθνές γίγνεσθαι, σκοπός είναι να διατηρήσουμε την ευστάθεια και την ασφάλεια μέσα σ' ένα χαώδες περιβάλλον», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα οικονομικά και θεσμικά γιατί γνωρίζει ότι οι συνέπειες δεν αφήνουν κανέναν πολίτη ανέγγιχτο, και προσπαθεί να στηρίξει τον καθέναν ανάλογα με τις ανάγκες του «με σύμμαχο την ψυχραιμία και τη σοβαρότητα».

Τόνισε ότι λαμβάνονται μέτρα με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εργαλείου και δημιουργούνται νέες δυνατότητες και υπάρχει αισιοδοξία ότι «θα τα καταφέρουμε και σε αυτήν την κρίση. Αρκεί να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο και να είμαστε ενωμένοι. Η ενότητα και η συμπληρωματικότητα συνιστούν την οδό εξόδου απ' τα προβλήματα σε κρίσιμες περιόδους».

Υπογράμμισε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκαλεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. «Ήδη ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε σε υψηλό δεκαετιών, η ακρίβεια σαρώνει το εισόδημα των νοικοκυριών και οι ρυθμοί ανάπτυξης δέχονται πολύ ισχυρή πίεση», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι η κυβέρνηση αναπτύσσει δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να περιορίσει το αποτύπωμα της κρίσης που πλήττει κυρίως τους πιο αδύναμους και αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα με τη διάθεση άνω των 4 δισεκ. ευρώ (το 1,2 δισεκ. μέσα στον Απρίλιο).

«Τα μέτρα που αφορούν τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα αγροτών και κτηνοτρόφων αποτελούν προτεραιότητα καθώς οφείλουμε ταυτόχρονα να είμαστε εξασφαλισμένοι και έτοιμοι απέναντι στις επισιτιστικές συνέπειες μιας παρατεταμένης αναταραχής», τόνισε.

Μίλησε για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την έγκαιρη στήριξη της κοινωνίας κι έκανε αναφορά στην κατάθεση την Παρασκευή της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών για συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2,6 δισεκ. ευρώ.

Αλλά και για το ότι ξεκίνησε και υλοποιείται με έντονο κοινωνικό πρόσημο το «Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0».

«Την Παρασκευή, η χώρα μας τρίτη κατά σειρά από τις 27 της ΕΕ πήρε την πρώτη πληρωμή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 3,6 δισεκ. ευρώ», πρόσθεσε.

Έκανε αναφορά στα λόγια του πρωθυπουργού ότι η ανάκαμψη πρέπει να συμβαδίζει πάντοτε με την κοινωνική συνοχή και μίλησε για στόχο που αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδίου Ανάκαμψης.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πρόγραμμα Εξοικονομώ αλλά και σε δράσεις με έντονο κοινωνικό πρόσημο όπως ο Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ, προγράμματα κατάρτισης για 80.000 ανέργους κα.

Ο κ. Οικονόμου είπε ότι την ίδια στιγμή εντείνονται σε όλα τα μέτωπα οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας και αναφέρθηκε στην πλατφόρμα απογραφής που έχει τεθεί σε λειτουργία. Υπογράμμισε πως με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας φαίνεται ότι «υπάρχει επισιτιστική επάρκεια και αυτάρκεια σε τρόφιμα και εφόδια αγροτικής παραγωγής στη χώρα σε όλα τα επίπεδα επεξεργασίας». Εξήγησε ότι η άνοδος και σε κάποιες περιπτώσεις η εκτόξευση της τιμής δεν οφείλεται σε ελλείψεις αλλά κυρίως στο ενεργειακό κόστος.

Μίλησε για την επιβολή προστίμων όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις μετά από ελέγχους και ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων των επιχειρήσεων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση στη Βουλή της αναγκαίας διάταξης.

Υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες του πρωθυπουργού για την επίτευξη ευρωπαϊκής λύσης σε ένα πρόβλημα που είναι παγκόσμιο και πάντως σίγουρα πανευρωπαϊκό. Επίσης ότι είναι ανάγκη στην επόμενη σύνοδο Κορυφής να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού των κρατών μας και των ευρωπαίων πολιτών γιατί διαφορετικά το πλήγμα στις ευρωπαϊκές οικονομίες αλλά και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες θα είναι σοβαρό και η ήπειρός μας θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τη Λερναία Ύδρα του λαϊκισμού. Εάν η Ευρώπη δεν προχωρήσει γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση, η χώρα μας θα προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο, υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

