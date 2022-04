Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπαδόπουλος: Περιμένουμε μεγάλο σεισμό στη Θήβα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1 για το σμήνος σεισμών στη Θήβα, που προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες.

«Έχουμε πει από καιρό ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, αναφορικά με τους σεισμούς στη Θήβα.

Ο ίδιος έγραψε άρθρο στο οποίο ανέφερε ότι, αναμένεται σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στην περιοχή της Θήβας και ερωτηθείς για το αν η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή προκαλεί ανησυχία για ένα μεγαλύτερο ή καθησυχάζει ως εκτόνωση του φαινομένου απάντησε πως συμβαίνει το πρώτο, αφού «η ενέργεια ενός σεισμού 6 Ρίχτερ ισοδυναμεί με τέσσερις 4άηδες», κάτι που δεν συμβαίνει στην προκειμένη.

Αναφορικά με το αν μπορεί να επηρεαστεί η Αττική από τυχόν ισχυρό σεισμό στη Θήβα, απάντησε πως «οι βλάβες ενός τέτοιου μεγέθους σεισμού φτάνουν σε ακτίνα 20χλμ», συνεπώς και η Αττική οριακά δεν επηρεάζεται.

«Προφανώς αναμένουμε ένα μεγάλο σεισμό, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Σφακιανάκης στον ΑΝΤ1: Το τάμπλετ της Τζωρτζίνας μπορεί να “μιλήσει”

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αίτημα της ανακρίτριας στον ΕΟΦ για την κεταμίνη



Βέροια: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή