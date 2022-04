Πολιτική

“Δουλειές Ξανά” – Βουλή: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα στελέχη της αντιπολίτευσης, εκτοξεύοντας επίθεση στον Πρωθυπουργό.

Τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας ζητούν, επί της αρχής του νομοσχεδίου «Δουλειές Ξανά», ζήτησαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Καθώς πολλοί βουλευτές, άνω των 60 τον αριθμό, έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών, η ψήφιση του νομοσχεδίου θα γίνει αύριο Πέμπτη.

Η συζήτηση στη Βουλή διεξάγεται σε υψηλούς τόνους, με την αντιπολίτευση να εκτοξεύει τα «βέλη» της, τόσο στον Πρωθυπουργό, όσο και στο ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Πρωθυπουργό «αποκομμένο από την κοινωνική πραγματικότητα» χαρακτήρισε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζοντας την ομιλία του ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας.

«Δημιουργεί μεγάλη έκπληξη, ακούγοντας τον κ. Μητσοτάκη, πόσο αποκομμένος από την κοινωνική πραγματικότητα βρίσκεται, σε ποιους εργαζόμενους και σε ποιους ανέργους απευθύνεται με την τοποθέτησή του, όταν έχουμε έναν κόσμο της εργασίας και την κοινωνική πλειοψηφία της χώρας μας κυριολεκτικά να έχει γονατίσει τους τελευταίους 8 μήνες από την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση και όταν η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε χώρα φθηνής ελαστικής εργασίας, επισφάλειας και αβεβαιότητας για τον κόσμο της εργασίας», είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνησή του για τους εργαζόμενους. Προφανώς εννοεί την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, αμέσως μετά τις εκλογές, την κατάργηση κάθε προστασίας των εργολαβικών εργαζομένων, την κατάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη με την πλήρη διάλυση του ωραρίου του 8ωρου, κάθε έννοιας συνδικαλιστικού δικαιώματος και τη πλήρη διάλυση του ΣΕΠΕ».

«Μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για στήριξη των μισθών, όταν με το νόμο Χατζηδάκη, η κυβέρνηση επέβαλε 2 ώρες απλήρωτη εργασία, κατέλυσε κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης. Μας είπε ότι καλεί τους εργοδότες και τους κοινωνικούς εταίρους να στηρίξουν την αύξηση των μισθών. Επί δύο χρόνια η Ελλάδα είχε παγωμένο τον κατώτατο μισθό. Έκανε μια αύξηση 1η Γενάρη της τρέχουσας χρονιάς, 13 ευρώ μικτά το μήνα και όταν με τα στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ η μείωση της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού πριν το πόλεμο είναι 15%», είπε η κ. Ξενογιαννακοπούλου και τόνισε: «Εδώ και μήνες, εμείς μιλάμε για την ανάγκη άμεσης και γενναίας αύξησης του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναπληρώσει ούτε το εισόδημα των εργαζομένων που έχει χαθεί αυτούς τους 8 μήνες και πολύ περισσότερο να αναπληρώσει τις συνθήκες της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας που αφήνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «απέφυγε να πει γιατί ακόμα δεν έχει προχωρήσει στη φορολόγηση της αισχροκέρδειας της αγοράς ενέργειας ενώ σήμερα αρνήθηκε η ΝΔ να κληθεί η ΡΑΕ στην Επιτροπή Θεσμών επειγόντως, πριν το Πάσχα». «Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται στο βήμα για να δικαιολογήσει τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού και τις τιμωρητικές διατάξεις εναντίον του πιο ευάλωτου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας», είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που παρατήρησε πάντως ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ούτε μια λέξη για την τροπολογία για τις συντάξεις fast track».

«Προφανώς δεν θέλει να εκτεθεί κ. Χατζηδάκη. Επειδή μας προκαλέσατε θα καταθέσω στοιχεία. Καταθέτω στη Βουλή τα στοιχεία που έχει επικαιροποιήσει ο ΕΦΚΑ επισήμως τον Γενάρη του '22, που αναφέρουν ότι την 31η/1 είναι οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις 152.345, οι εκκρεμείς επικουρικές 124.300, οι εκκρεμείς εφάπαξ συντάξεις 45.000 συν 55.000 που οι αλχημείες και η δημιουργική λογιστική του Υπ. Εργασίας προκειμένου να δείξει τη μεγάλη μείωση των εκκρεμών συντάξεων, είναι οι συντάξεις οι παράλληλες, δηλαδή εκεί που οι συνταξιούχοι περιμένουν τις αντίστοιχες προσαυξήσεις. Σύνολο εκκρεμών συντάξεων: 376.645», είπε η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση κατέθεσε μια τροπολογία, επειδή δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αλλά υπετριπλασίασε - με στοιχεία του ΕΦΚΑ - τις εκκρεμείς συντάξεις, και τώρα μεταθέτει την ευθύνη στους συνταξιούχους».

Το Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Ο πρωθυπουργός ξαφνικά θυμήθηκε το πρόβλημα στέγασης, που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια. Όμως το όψιμο αυτό ενδιαφέρον μόνο επικοινωνιακό μπορεί να θεωρηθεί.

Σημείωσε για μία ακόμα φορά τη θετική πλευρά της αύξησης των ενοικίων για τους ιδιοκτήτες, δεν είπε όμως τίποτα για τους ενοικιαστές που το 62,1% δαπανά πάνω από το μισό διαθέσιμο εισόδημά του σε έξοδα στέγασης, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 14,2 %. Περιορίστηκε σε μία ελλιπή περιγραφή της κατάστασης χωρίς να παρουσιάσει ούτε μία πρόταση.

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ήταν το πρώτο που ανέδειξε το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και ιδιαίτερα η νέα γενιά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα συζήτησε διεξοδικά με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό Αντόνιο Κόστα το μοντέλο κοινωνικής κατοικίας που εφαρμόζει μαζικά και με επιτυχία η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου και καταθέτει στο δημόσιο διάλογο μια ολιστική και συνεκτική πολιτική για τη στέγαση.

Συγκεκριμένα το σχέδιο κοινωνικής κατοικίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής περιλαμβάνει:

Να δημιουργηθεί ένα δημόσιο απόθεμα κατοικιών που σε αντίθεση με το παρελθόν δεν θα παραχωρηθούν για ιδιοκατοίκηση αλλά ακολουθώντας βέλτιστα παραδείγματα θα διατίθενται προς ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια, χρησιμοποιώντας τα ακίνητα του δημοσίου

Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κατασκευή και ενοικίαση χιλιάδων κατοικιών που θα διατίθενται προς ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια σε προσιτές τιμές, με ειδική πρόβλεψη για τις νέες οικογένειες

Παροχή κινήτρων στους ιδιώτες ιδιοκτήτες κατοικιών που παραμένουν κενές και αναξιοποίητες για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματοδότηση εργασιών ανακαίνισης με την υποχρέωση όμως να διατίθενται για μακροχρόνια ενοικίαση σε προσιτές τιμές

Υιοθέτηση στα πρότυπα και άλλων ευρωπαϊκών κρατών ενός θεσμικού πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται και μία πιο έντονη πίεση στις τιμές των ενοικίων.

«Η σημερινή οικονομία αντέχει ζεστό χρήμα για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά όχι μέτρα για την προστασία των ανέργων. Μάλιστα, αντί να πάρετε μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων ενάντια στην ακρίβεια, φέρνετε μέσα στη νύχτα τροπολογία που υπονομεύει και άλλο τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων» είπε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τον ΟΑΕΔ.

Ανέφερε ότι «πήγαν περίπατο τα όσα μας λέγατε ότι οι αλλαγές στον ΕΦΚΑ θα λύσουν το πρόβλημα με τις συντάξεις. Το μόνο που θέλατε ήταν να βάλετε τους ιδιώτες στην απονομή των συντάξεων, με το αζημίωτο φυσικά».

Κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως «αυτό το αίσχος», να «δώσει πίσω τα κλεμμένα που έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις» στους συνταξιούχους καθώς και να δώσει «τώρα πίσω το δώρο Πάσχα σε όλους τους συνταξιούχους και όχι τα ψίχουλα των 200 ευρώ, που δίνετε μόνο σε μια μερίδα. Νομοθετήστε ώστε να μην υπάρχει σύνταξη κάτω από 650 ευρώ».

Είπε ότι το νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ θα μπορούσε να ονομαστεί «χρυσές δουλειές ξανά για κάποιους επιχειρηματίες με τα χρήματα των εργαζομένων» προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο «δίνει τη χαριστική βολή στον Οργανισμό».

«Παίρνετε τις εισφορές των εργαζομένων, χρήματα που παρακρατούνται για να προστατευθούν οι άνεργοι, για να υπάρχουν υποτυπώδεις κοινωνικές παροχές σε όλους τους εργαζόμενους και τις δίνετε πεσκέσι στους επιχειρηματικούς ομίλους για να χρηματοδοτείται η ολιγόμηνη, ελαστική και κακοπληρωμένη εργασία» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Όταν οι μισθοί βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, ο πληθωρισμός καλπάζει μήνα με το μήνα και επίδομα ανεργίας παίρνει ο 1 στους 12 ανέργους, το πρόβλημα δε βρίσκεται στη διάταξη του Οργανισμού, αλλά στον προσανατολισμό του και στο πάρτι που έχουν στήσει οι επιχειρηματικοί όμιλοι πάνω στις πλάτες του εργαζόμενου λαού» επισήμανε προσθέτοντας «μαζί με την μεγαλοεργοδοσία επιχειρείτε να τελειώνετε συνολικά με ό,τι είχε απομείνει από τον ΟΑΕΔ, ως ένας οργανισμός προστασίας ανέργων και εργαζομένων. Για αυτό και το νομοσχέδιο χτίστηκε πάνω σε ένα κρεσέντο ψεμάτων και μιας αντιδραστικής κυβερνητικής προπαγάνδας που έκανε το άσπρο - μαύρο».

Έθεσε, απευθυνόμενος στη κυβέρνηση, σειρά ερωτημάτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά «καμία αναβάθμιση του Οργανισμού δεν υπάρχει με αυτό το νομοσχέδιο. Το μόνο που κάνετε είναι να καταλογίζετε ευθύνες στον άνεργο για την ανεργία του».





«Η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε μισθό για τις επιχειρήσεις, δεν είναι νέα πρόταση ούτε συζητιέται για πρώτη φορά. Οι προτάσεις της ενεργητικής τάχα απασχόλησης, της ενεργούς γήρανσης, είναι βασική στρατηγική της ΕΕ και έχουν πυρήνα την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων» είπε και πρόσθεσε:

«Στόχος της Συνθήκης του Μάαστριχ από το 1992 είναι η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση της αποζημίωσης απόλυσης και του επιδόματος ανεργίας. Αυτή την πολιτική υπηρετείτε με συνέπεια και εσείς και τα άλλα κόμματα του ευρωμονόδρομου.

Με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείτε να ολοκληρώσετε αυτόν τον σχεδιασμό. Να μετατραπεί η προστασία των ανέργων σε κέρδος για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Να δημιουργηθεί ένα ακόμα ισχυρό κύμα, που θα πιέζει προς τα κάτω τους κλαδικούς μισθούς, δηλαδή μια ακόμα δεξαμενή ανέργων που θα εντάσσεται στις επιχειρήσεις με διαφορετικούς όρους εργασίας και δικαιώματα».

Ανέφερε, ακόμα, ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι «ο αποκλεισμός των ανέργων από τα μητρώα ανέργων, ο περιορισμός του μεγέθους τους» καθώς, όπως εξήγησε, «με την ενεργοποίηση της πρότασης που αναφέρει πως στις 3 αρνήσεις προσφοράς οποιασδήποτε εργασίας ή οποιασδήποτε κατάρτισης, ο άνεργος θα βγαίνει από το μητρώο ανέργων, άρα και από την όποια προστασία του παρείχε ο Οργανισμός, κυριολεκτικά πιάσατε πάτο».

Σημείωσε ακόμα ότι «με την εφαρμογή του ποινολογίου που καταγράφεται στο νομοσχέδιο, για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ανέργων, τους εξαναγκάζετε έμμεσα να αποδεχτούν θέσεις εργασίας με οποιουσδήποτε όρους εργασίας, με κάθε είδους ελαστική εργασιακή σχέση».

Ο Δ. Κουτσούμπας επανάφερε δύο ερωτήσεις προς άμεση απάντηση:

«Πόσες θέσεις σταθερής εργασίας έχουν δημιουργηθεί την τελευταία 10ετία από τα περίφημα και πολυδιαφημισμένα προγράμματα του Οργανισμού, τα προγράμματα που έταζαν λαγούς με πετραχήλια; Πέρασαν αρκετές κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Ζητάμε τα αναλυτικά στοιχεία που οι θέσεις εργασίας στα εκατοντάδες προγράμματα απασχόλησης μετατράπηκαν σε σταθερή εργασία.

Επίσης, θέλουμε να γίνουν γνωστές στους εργαζόμενους και τους ανέργους, ποιες είναι αυτές οι ρήτρες που έχουν σήμερα οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν έναν εργαζόμενο στην εργασία του»

Είπε ότι με το ιδεολόγημα της «ατομικής ευθύνης» επιχειρείται να χαρακτηριστούν οι άνεργοι εμμέσως υπεύθυνοι για την ανεργία τους, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι «η διαγραφή των ανέργων από τα μητρώα του Οργανισμού αγγίζει και άλλες πλευρές, ιδιαίτερα σημαντικές για τη ζωή τους».

«Στόχος είναι να δημιουργήσετε έναν ΟΑΕΔ Α.Ε. που να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, μια προωθητική υπηρεσία, που θα ενδυναμώνει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, καθώς η δημιουργία θέσεων σταθερής εργασίας ως ευθύνη του κράτους και με βάση τις οξυμένες ανάγκες που υπάρχουν σήμερα σε μία σειρά κλάδους και τομείς, δεν αποτελεί προτεραιότητα» είπε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας περνά και μέσα από τις δράσεις του, καθώς έχει συγκεκριμένη και καταμερισμένη ευθύνη».

Ανέφερε επίσης ότι «ακόμα και η αλλαγή στην ονομασία του Οργανισμού εμείς δεν τη θεωρούμε τυχαία» καθώς «η αντικατάσταση της εργασίας από την απασχόληση, δεν σχετίζεται με λεξιλογικές ή εννοιολογικές διαφορές, αλλά με πολιτικές κατευθύνσεις».

«Η μετατροπή του ΟΑΕΔ σε έναν μηχανισμό κατάρτισης και ανακύκλωσης της ανεργίας, με κεντρικό ρόλο τον συντονισμό του δικτύου των ΚΕΚ και όποιων άλλων παράσιτων που εμπορεύονται την ανάγκη για εργασία, αφορά το σύνολο των εργαζομένων και των ανέργων. Και για αυτό θα κάνουμε τα πάντα για να αναδείξουμε αυτό το αίσχος που δημιουργείται με το νέο νομοσχέδιο» είπε.

«Δεν είναι νομοτέλεια η ζωή με ψίχουλα, η ανασφάλεια, η μισή δουλειά, το μοίρασμα μίας θέσης σε 2 και 3 εργαζόμενους. Δεν μπορεί να είναι άπιαστο όνειρο να εργάζονται οι νέοι άνθρωποι πάνω σε αυτό που σπούδασαν, να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι δικαιώματα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Ο αγώνας σήμερα και ιδιαίτερα σε συνθήκες συνεχών ανατιμήσεων και ακρίβειας, για μέτρα προστασίας των ανέργων συνδέεται με την πάλη για ριζικές αλλαγές, για την ανατροπή της πολιτικής που ξεριζώνει το δικαίωμα στη σταθερή εργασία με δικαιώματα.

Ακριβώς γιατί, σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για πλήρη και σταθερή δουλειά για όλους και όλες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, με αποφασιστική μείωση της εργάσιμης μέρας και αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων.

Aυτό είναι το μοναδικά προοδευτικό και σύγχρονο και όχι η κυριαρχία ξανά ενός νέου εργασιακού μεσαίωνα.

Πάρτε το πίσω τώρα! Ούτε ένας εργαζόμενος, ούτε ένας νέος άνθρωπος δεν πρόκειται να σας συγχωρήσει αυτό το νέο έγκλημα που επιχειρείτε!» κατέληξε στην ομιλία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Tο ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Τη "δόξα" του σούπερμαν της τρόικας, της εργοδοσίας και της ανεργίας κ. Χατζηδάκη, φαίνεται πως ζήλεψε ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο έκτρωμα της διάλυσης του ΟΑΕΔ, πως πρέπει "να διακρίνουμε τους αληθινούς ανέργους", υπονοώντας πως υπάρχουν και μη αληθινοί άνεργοι. Δεν φτάνει δηλαδή που "μαγειρεύουν" τα στοιχεία της ανεργίας μαζί με την ΕΛΣΤΑΤ της τρόικας, δεν φτάνει και με αυτά τα μαγειρεμένα στοιχεία η ανεργία είναι διπλάσια από το μέσο όρο της ΕΕ, δεν φτάνει που δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πολιτική στήριξης των ανέργων -ιδιαίτερα των μακροχρόνιων-, τολμάει κιόλας ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης να στοχοποιούν τους ανέργους τη στιγμή που φέρνουν στη Βουλή ένα νομοσχέδιο διάλυσης των όποιων δομών προστασίας των ανέργων. Για άλλη μια φορά με τον Πρωθυπουργό και την εν γένει Μητσοτάκης Α.Ε. ντράπηκε και η ντροπή».

