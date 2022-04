Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητός σε αρκετές περιοχές έγινε ο σεισμός, λόγω του μεγέθους του.





Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:35, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 19.5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές του νησιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τέλος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον Μάιο

Καταδικάστηκε για ασέλγεια στις ανιψιές του και… αφέθηκε ελεύθερος

Ηλεκτρονική απάτη - Βόλος: Άνδρας έχασε 50000 ευρώ