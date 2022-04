Οικονομία

Σανγκάη: ελλείψεις σε λάπτοπ και κινητά λόγω lockdown

Πώς επηρεάζεται η αγορά της Ελλάδας από την εξέλιξη αυτή μετά το Lockdown στη Σανγκάη.

Το αυστηρό lockdown που έχει επιβληθεί σε μεγάλο μέρος της Κίνας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Σαγκάη, φαίνεται να έχει επιφέρει μεγάλα προβλήματα στην εφοδιαστικη αλυσίδα.

Η Σαγκάη είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας και σύμφωνα με την Καθημερινή, τουλάχιστον 30 εταιρείες τεχνολογίας της Ταϊβάν στην έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω του lockdown στην Σανγκάη προκαλώντας σοκ στην αγορά των τεχνολογικών προϊόντων.

Λόγω αυτού, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε εξαρτήματα για laptop, desktop, κινητά τηλέφωνα, tablet, φωτοβολταϊκά και άλλα τεχνολογικά εξαρτήματα..

Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει και τη χώρα μας, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις ακόμη και δύο εβδομάδων σε προϊόντα που έρχονται από την Κίνα, κυρίως στον κλάδο ένδυσης-υπόδησης, στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

