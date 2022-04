Πολιτική

Πατούλης: Ο ΣΥΡΙΖΑ γέμισε με παράνομες αφίσες την Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα "πυρά" του κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, που έδωσε εντολή για "αποκαθήλωση" των παράνομων διαφημιστικών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, «για μια ακόμη φορά η Αττική βρέθηκε αντιμέτωπη με τις ξεπερασμένες πρακτικές πολιτικών κομμάτων, που επιλέγουν για την προβολή των πολιτικών τους μηνυμάτων να χρησιμοποιήσουν παράνομα το δημόσιο χώρο, προκαλώντας περιβαλλοντική και αισθητική ρύπανση . Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει αναδείξει ως προτεραιότητα την αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του Λεκανοπεδίου, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας όσων κινούνται στο κύριο οδικό δίκτυο της. Στο πλαίσιο αυτό, με εντολή του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη απομακρύνονται άμεσα οι παράνομες αφίσες, τα διαφημιστικά πανό και τα επικίνδυνα λάβαρα που είχαν παράνομα τοποθετηθεί σε γέφυρες, σε στύλους ηλεκτροφωτισμού και φωτεινούς σηματοδότες, για να προβάλουν κομματική εκδήλωση συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού, που θα διεξαχθεί τις μέρες αυτές. Η προσπάθειά μας να διατηρηθεί η Αττική καθαρή και ασφαλής είναι διαρκής και για το σκοπό αυτό τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής καταβάλλουν καθημερινή προσπάθεια , απομακρύνοντας κάθε είδους παράνομο διαφημιστικό υλικό ανεξαρτήτως από το αν αφορά πολιτική παράταξη, καλλιτεχνικό πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο προβάλλεται παράνομα και δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και ταυτόχρονα υποβαθμίζει το αστικό περιβάλλον. Για μια ακόμη φορά καλούμε όλους και κυρίως τα πολιτικά κόμματα, που η στάση και συμπεριφορά τους πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα υπευθυνότητας και σεβασμού προς το περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών, να αξιοποιούν για την προβολή των δραστηριοτήτων τους σύγχρονα μέσα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και δεν υποβαθμίζουν την εικόνα και το περιβάλλον της Αττικής». Ειδήσεις σήμερα: Μυλωνοπούλου: Η Καρολάιν ήθελε να φύγει, ο Αναγνωστόπουλος ήταν χειριστικός Νέα Ιωνία: Συγκινητικό γκράφιτι για τη Μικρασιατική Καταστροφή (εικόνες) Ρούλα Πισπιρίγκου: τι έψαχνε στο διαδίκτυο για την κεταμίνη