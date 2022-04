Πολιτική

Τσίπρας: αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε άρθρο του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, εν όψει του 3ου Συνεδρίου του κόμματος.

Δρίμεια κριτική ασκεί στην κυβέρνηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, για τη διαχείριση της πανδημίας, την ακρίβεια αλλά και την ενεργειακή κρίση.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Να επουλώσουμε τις πληγές μιας κοινωνίας που υπέφερε πολλαπλά αυτήν την τριετία και να δώσουμε νόημα και περιεχόμενο σε μια νέα αρχή για την κοινωνία, με την κοινωνία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα σε εφημερίδες της περιφέρειας, ενόψει του 3ου Συνεδρίου του κόμματος, το οποίο ξεκινά το απόγευμα στο Τάε Κβον Ντο.

«Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει», σημειώνει και τονίζει πως το Συνέδριο «έρχεται να επεξεργαστεί και να επιβεβαιώσει τον χάρτη της διαδρομής προς την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτο κόμμα στις εκλογές με απλή αναλογική και τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Μιλά για «καταστροφική τριετία» και προσθέτει ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής του «έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε απόγνωση, οργή και την κυβέρνησή του στην αρχή του τέλους», επισημαίνοντας ότι «παρέλαβε μια χώρα απελευθερωμένη από τα μνημόνια, με γεμάτα ταμεία, που μετά από καιρό έβλεπε προοπτική για το μέλλον, και με τις επιλογές του κατάφερε να τη γυρίσει πολλά χρόνια πίσω».

Ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει ότι «εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς γενικευμένης ανασφάλειας και απόγνωσης από την έκταση και τις εκατόμβες της πανδημίας, αλλά και από την πρωτοφανή ακρίβεια, την έκρηξη του ενεργειακού κόστους από τις επιλογές Μητσοτάκη, την καθήλωση των μισθών, την κυβερνητική ψευδολογία και εξαπάτηση». Όπως σχολιάζει, ενώ η ζωή των πολιτών χειροτερεύει, ο πρωθυπουργός «αυτοθαυμάζεται μπροστά στον καθρέφτη των συστημικών ΜΜΕ, για να μη μείνει καμιά αμφιβολία ακόμα και σε όσους τον ψήφισαν ότι διαθέτει όχι μόνο πλεόνασμα αδιαφορίας για τους πολλούς και φροντίδας για τους λίγους αλλά και πλεόνασμα πριγκιπικής υπεροψίας».

«Στις συνθήκες αυτές η κοινωνία έχει τον λόγο» αναφέρει και σημειώνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει αυτός ο λόγος να γίνει αίτημα πολιτικής αλλαγής και απαίτηση για μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα γκρεμίσει το φαύλο καθεστώς Μητσοτάκη και θα βάλει τα θεμέλια για μια Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης». Τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει όλες τις δυνάμεις του «για να έρθει το συντομότερο η μέρα των εκλογών και της πολιτικής αλλαγής. Για μία Νέα Αρχή», διότι, όπως προσθέτει, «όσο περισσότερο παραμένει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τόσο περισσότερα δεινά θα συσσωρεύονται στην κοινωνία και τη χώρα».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι «στην προσπάθεια αυτή, όπως και στην προσπάθεια της προοδευτικής κυβέρνησης να ανατάξει τη χώρα, έχουν θέση όλες οι δυνάμεις της κοινωνικής πλειοψηφίας». Σε αυτό το πλαίσιο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους εργαζόμενους «που δεν τα βγάζουν πέρα», τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες «που πνίγονται στα χρέη», τους νέους ανθρώπους «που τους κλέβουν το μέλλον», τους συνταξιούχους «που εξαπατήθηκαν». Όπως υπογραμμίζει, όμως, σε αυτήν την προσπάθεια έχουν θέση «και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατικής πλειοψηφίας που κατανοούν ή θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η προγραμματική σύγκλιση και η συνεννόηση αποτελούν σήμερα καθήκον απέναντι σε μία κοινωνία που στενάζει».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι πολιτική δύναμη «εγνωσμένης αξιοπιστίας», που «απολαμβάνει για πάνω από μια δεκαετία τη στήριξη και την εμπιστοσύνη όλων όσων βάζει στο σημάδι η ασυδοσία της πολιτικής και οικονομικής ελίτ της χώρας». Ένα κόμμα, όπως δηλώνει, «που κατάφερε, όταν οι πολίτες τού εμπιστεύθηκαν την κυβέρνηση του τόπου, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και να δώσει ξανά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες την ελευθερία να αποφασίζουν για το μέλλον τους χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, εκβιασμούς και τη δαμόκλειο σπάθη της λιτότητας». Κατόπιν αυτών, σημειώνει ότι «η μέχρι σήμερα διαδρομή μας απαντά στο ερώτημα αν μπορούμε να φέρουμε σε πέρας τα δύσκολα καθήκοντα μιας προοδευτικής κυβέρνησης» και πως «το συνέδριό μας θα καθορίσει αυτά τα καθήκοντα που απορρέουν από την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: να σαπίσει στη φυλακή, λέει ο εκπαιδευτής του

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί – Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Αναστολή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Μίσιγκαν: Νεκρός αφροαμερικανός από αστυνομικά πυρά (βίντεο)