“Προσωπικός Βοηθός” για ΑΜΕΑ: τι είναι και πως θα βοηθήσει

Σε μια καλύτερη ζωή και καθημερινότητα, για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία και τις οικογένειές τους, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τον νέο θεσμό.

Ο νέος θεσμός, ο προσωπικός βοηθός για τους αναπήρους «έρχεται», γεννώντας ελπίδες πως θα βοηθήσει σημαντικά συμπολίτες μας να βελτιώσουν τις συνθήκες της καθημερινής διαβίωσης τους.

Πλέον, τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να διαλέξουν τον προσωπικό τους βοηθό, ο οποίος θα τους εξυπηρετεί σε όλες τις δραστηριότητες που θέλουν να κάνουν.

Ο «Προσωπικός Βοηθός» είναι ο άνθρωπος που θα φροντίζει τις καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων με αναπηρία – τα χέρια, τα πόδια, το στόμα και τα μάτια τους, ώστε να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει πιλοτικά, με την ένταξη 1.000 ατόμων.

Έτσι, πολλοί γονείς μεγάλης ηλικίας θα πάψουν να είναι μόνοι τους στην καθημερινή υποστήριξη των ενήλικων ανάπηρων παιδιών τους, ενώ άλλοι ωφελούμενοι του προγράμματος θα βρουν δίοδο για νέα ξεκινήματα και δραστηριότητες, ενώ αρκετοί άνεργοι θα απασχοληθούν ως προσωπικοί βοηθοί.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Οι συνάνθρωποί μας με αναπηρία παύουν, πλέον, να μένουν αποκλεισμένοι στο σπίτι και μακριά από την κοινωνική δραστηριότητα. Με τον Προσωπικό τους Βοηθό διεκδικούν μία καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ώστε κανείς να μην είναι μόνος», αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook ο πρωθυπουργός.

Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «οι συμπολίτες μας με αναπηρία αποκτούν από σήμερα έναν αληθινό "Προσωπικό Βοηθό" στην καθημερινότητά τους. Ο νέος θεσμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από την Αττική ώστε να αξιολογηθεί και, σταδιακά, να απλωθεί σε όλη τη χώρα. Νομοθετήθηκε πριν από λίγους μήνες και τώρα γίνεται πραγματικότητα».

Στην ανάρτησή του για τον «Προσωπικό Βοηθό», ο Πρωθυπουργός αναφέρει ακόμη «σε πρώτη φάση, 1.000 άτομα από 16 έως 55 ετών, με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω, θα έχουν δίπλα τους έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, που θα τους ενθαρρύνει στην ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Καταθέτοντας μέχρι τις 15 Μαΐου τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα. Οι συνάνθρωποί μας με αναπηρία παύουν, πλέον, να μένουν αποκλεισμένοι στο σπίτι και μακριά από την κοινωνική δραστηριότητα. Με τον Προσωπικό τους Βοηθό διεκδικούν μία καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ώστε κανείς να μην είναι μόνος. Τους το οφείλαμε, το είπαμε, το κάνουμε!».

