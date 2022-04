Κόσμος

Πούτιν για φυσικό αέριο: H Ρωσία θα το ανακατευθύνει προς την ανατολή

«Οι μη φιλικές χώρες παραδέχονται ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν χωρίς τους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα ανακατευθύνει τους ενεργειακούς της πόρους προς ανατολάς καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να περιορίσουν την εξάρτηση τους από τις ρωσικές εξαγωγές.

«Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούν για περικοπές των ενεργειακών τους προμηθειών από την Ρωσία, ανεβάζοντας τις τιμές και αποσταθεροποιώντας την αγορά» δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία θα πρέπει να ξεκινήσει την κατασκευή υποδομών για εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου προς ανατολάς, καθώς η χώρα πρέπει να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό μακριά από την Ευρώπη.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Ρωσία πρέπει να αντικαταστήσει τις εισαγωγές τεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.