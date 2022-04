Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Νέες υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Σχηματισμός τριών τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, Πέμπτη 14 Απριλίου, υπερπτήση πάνω από το Φαρμακονήσι, τους Λειψούς και τους Αρκιούς.

Συγκεκριμένα, τα τουρκικά F-16, στις 18:41, πέταξαν πάνω από το Φαρμακονήσι, στις 18:43 πάνω από τους Λειψούς και στις 18:44 πάνω από τους Αρκιούς στα 25.000 πόδια.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

