Αυγενάκης: “Τέλος” τα εισιτήρια σε οργανωμένους οπαδούς

Πότε τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση. Τι αναφέρει η απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού.

Στην διακοπή/απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων στις Θύρες των οργανωμένων οπαδών των ομάδων σε όλα τα αθλήματα προχώρησε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, μέσω απόφασης που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε ΦΕΚ της 14ης Απριλίου 2022.

Επί της ουσίας πρόκειται για ένα μέτρο (με άμεση ισχύ) που έρχεται σε συνέχεια όσων είχε αποφασίσει πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση, ως συμπληρωματική κίνηση στα μέτρα πάταξης της βίας στους αγωνιστικούς χώρους.

Όπερ σημαίνει πως μέχρι και την 31η Ιουλίου (που έχει ισχύ σε πρώτη φάση το μέτρο) σταματάει η πώληση εισιτηρίων στις Θύρες των οργανωμένων οπαδών και δικαίωμα εισόδου σε αυτές, θα έχουν μόνοι όσοι είναι κάτοχοι διαρκείας.

Πότε θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση

Η σημερινή απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη έχει άμεση ισχύ. Εντούτοις, θα μπει σε πλήρη εφαρμογή ως μέτρο μετά τα παιχνίδια της Super League σε play off και play out, που θα διεξαχθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο (16-17/4), όπου βεβαίως κυριαρχούν τα δύο μεγάλα ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (17/4, «Απόστολος Νικολαΐδης», 21:30) και Άρης-ΠΑΟΚ (17/4, «Κλεάνθης Βικελίδης», 19:30) για την 5η αγωνιστική των play off.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 2 του ΦΕΚ «...οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Π.Α.Ε.), οι καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Κ.Α.Ε.) και τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία, που μετέχουν στις διοργανώσεις του άρθρου 1, καθώς και οι οικείες διοργανώτριες αρχές οφείλουν εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή σχετικού ερωτήματος εκ μέρους της αρμόδιας αστυνομικής αρχής να απαντήσουν εγγράφως και να προσδιορίσουν επακριβώς τα τμήματα των κερκίδων (θύρες, διαζώματα κ.λπ.), στα οποία έχουν διαθέσει τα χαμηλότερης τιμής προαγορασμένα για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτήρια ("διαρκείας")».

Επί της ουσίας, ο Παναθηναϊκός κι ο Άρης, δηλαδή οι γηπεδούχοι των μεγάλων αγώνων της Κυριακής (17/4) έχουν 5 μέρες περιθώριο για να απαντήσουν στην αστυνομία (κατόπιν σχετικού αιτήματός της, το οποίο δεν έχει υποβληθεί ακόμη) πόσα διαρκείας έχουν.

Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο γι’ αυτήν την Κυριακή (17/4) για άλλους δύο λόγους: Πρώτον, τα εισιτήρια στις συγκεκριμένες θύρες έχουν ήδη πωληθεί και δεύτερον, όλοι οι νόμοι ισχύουν δέκα μέρες μετά τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ. Το συγκεκριμένο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σήμερα (14/4) και πλέον οι ομάδες έχουν περιθώριο άλλων δέκα ημερών.

Αναλυτικά η σχετική απόφαση όπως δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 14/4 στο ΦΕΚ:

Έκτακτα μέτρα πρόληψης και αποτροπής φαινομένων βίας στον αθλητισμό - απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121),

β) του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 49), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4908/2022 (Α’ 52),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ε) του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση υπουργείων» (Α’ 119), στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

η) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

3. Την υπ’ αρ. 1585/04-04-2022 εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) σύμφωνα με την παρ. 3 (α) του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, «….με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), μπορεί, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη προληπτικών μέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο από κατόχους προαγορασμένων για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτηρίων («διαρκείας»), να αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των λεσχών του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121), να απαγορεύεται προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να διακόπτονται οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις..», λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αύξηση μεμονωμένων και οργανωμένων σοβαρών περιστατικών οπαδικής βίας στη Χώρα και για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτής,

αποφασίζουμε:

ΆΡΘΡΟ 1

Έκτακτα προληπτικά μέτρα

Προς τον σκοπό πρόληψης και αποτροπής φαινομένων βίας στον αθλητισμό, εντός των αγωνιστικών χώρων, θεσπίζονται έκτακτα προληπτικά μέτρα ως εξής:

Έως και την 31-07-2022 στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αγώνες α) των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2), β) της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ανδρών και γ) της Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών (Βasket League) απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων στα τμήματα των κερκίδων (θύρες, διαζώματα κ.λπ.), στα οποία η γηπεδούχος ομάδα έχει διαθέσει τα χαμηλότερης τιμής προαγορασμένα για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτήρια («διαρκείας»).

Στους αγώνες και στα τμήματα των κερκίδων των αθλητικών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η παρουσία μόνον κατόχων προαγορασμένων για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτηρίων («διαρκείας»).

ΆΡΘΡΟ 2

Διαδικασία εφαρμογής - Κυρώσεις

Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Π.Α.Ε.), οι καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Κ.Α.Ε.) και τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία, που μετέχουν στις διοργανώσεις του άρθρου 1, καθώς και οι οικείες διοργανώτριες αρχές οφείλουν εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή σχετικού ερωτήματος εκ μέρους της αρμόδιας αστυνομικής αρχής να απαντήσουν εγγράφως και να προσδιορίσουν επακριβώς τα τμήματα των κερκίδων (θύρες, διαζώματα κ.λπ.), στα οποία έχουν διαθέσει τα χαμηλότερης τιμής προαγορασμένα για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτήρια («διαρκείας»).

Σε περιπτώσεις ρητής άρνησης ή παράλειψης απάντησης εκ μέρους των υπόχρεων, μέσα στην ταχθείσα προς τούτο προθεσμία, στα υποβληθέντα ερωτήματα του πρώτου εδαφίου, καθώς και σε περίπτωση μη παροχής των αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών εφαρμόζονται οι παρ. 4, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α’ 49).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ»

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

«Με Απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ Β’ 1842, 14/04/2022), εξειδικεύεται και εφαρμόζεται το άρθρο 7, παρ. 2 του ν. 4908/2022 (ΦΕΚ Α’ 52, 11/03/2022) περί «διοικητικών μέτρων κατά της βίας»:

Έως την 31-07-2022 στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διεξάγονται αγώνες των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων Super League 1, Super League 2, Γ’ Εθνικής, αλλά και σε αυτούς της Basket League «απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων στα τμήματα των κερκίδων (θύρες, διαζώματα κλπ) στα οποία η γηπεδούχος ομάδα έχει διαθέσει τα χαμηλότερης τιμής προαγορασμένα για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτήρια (διαρκείας).

Σε αυτούς τους αγώνες και στα συγκεκριμένα τμήματα των κερκίδων των αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η παρουσία μόνο κατόχων προαγορασμένων για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτηρίων (διαρκείας)».

Η Υπουργική Απόφαση, με σκοπό πρόληψης και αποτροπής φαινομένων βίας στον αθλητισμό εντός των αγωνιστικών χώρων, υλοποιεί τη συγκεκριμένη δέσμευση της Κυβέρνησης, η οποία είχε ανακοινωθεί προ εβδομάδων στο πλαίσιο των πρόσθετων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Οι υπόχρεες ομάδες έχουν προθεσμία πέντε ημερών, από την υποβολή σχετικού ερωτήματος εκ μέρους της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, ώστε να απαντήσουν εγγράφως και να προσδιορίσουν επακριβώς τα τμήματα των κερκίδων (θύρες, διαζώματα), στα οποία έχουν διαθέσει τα χαμηλότερης τιμής προαγορασμένα για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτήρια (διαρκείας)»

