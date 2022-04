Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Παιδί 2 ετών λιποθύμησε στο κέντρο της πόλης

Το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο



Μία έντονη αδιαθεσία ενός παιδιού στο κέντρο της πόλης σήμανε συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 6 περίπου το απόγευμα όταν το μικρό παιδί, ηλικίας 2 ετών, υπέστη ληθαργικό επεισόδιο, έξω από κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου με αποτέλεσμα οι γονείς του να ειδοποιήσουν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε το παιδάκι στο εφημερεύον νοσοκομείο.

