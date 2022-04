Πολιτική

Οικονόμου: Ο Τσίπρας παραμένει φιγούρα του χθες

Πυρά στον Αλέξη Τσίπρα από τον Κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα μέτρα της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.



"O κόσμος άλλαξε βίαια και ριζικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Συνδυαζόμενος ο πόλεμος με την πανδημία -την πρώτη μετά το 1917- το μεταναστευτικό και την κλιματική κρίση δημιουργεί ένα περιβάλλον επιβαρυμένο τόσο πολύ όσο κανένα άλλο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό δεν συνιστά εκτίμηση, αλλά είναι η αλήθεια των γεγονότων", ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την έναρξη της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι "καμιά ελληνική Κυβέρνηση τα τελευταία εβδομήντα χρόνια δεν αντιμετώπισε, σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, τόσο πολλές και τόσο δύσκολες εξωγενείς προκλήσεις. Η Κυβέρνησή μας, παραλαμβάνοντας μια χώρα βαθιά πληγωμένη και αποδυναμωμένη από την μακρά περίοδο των μνημονίων, κατάφερε να διαχειριστεί τις κρίσεις με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην διασαλευτεί η κοινωνική σταθερότητα, να μην κινδυνεύσει η εθνική ασφάλεια, αλλά ούτε και η πορεία ανάκαμψης της οικονομίας. Αυτό συνιστά επιτυχία αναμφισβήτητη, μέγα μερίδιο της οποίας πιστώνεται η ελληνική κοινωνίας. Οι πολίτες, μετά την κρίση των μνημονίων και την εμπειρία του 2015, έχουν κατανοήσει ότι άφρονες και βιαστικές επιλογές είναι εύκολο να οδηγήσουν σε τραγωδίες, τις οποίες όλοι θέλουμε όλοι να ξεχάσουμε. Για αυτό η πολιτική κοινωνία κλείνει τα αυτιά της στις σειρήνες του λαϊκισμού και του αυταρχισμού που προσπαθούν να επωφεληθούν από την κρίση, μετατρέποντας την οικονομική κρίση σε βαθιά πολιτική.

Ειδικότερα, στην αρχή της θητείας μας -θέλω να θυμίσω- ότι χειριστήκαμε αποφασιστικά την οργανωμένη απόπειρα μαζικής εισβολής παράνομων μεταναστών στον Έβρο και τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Διασφαλίσαμε τα εθνικά μας δίκαια και δώσαμε σαφές μήνυμα αποτροπής, το οποίο και ελήφθη, στην αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Σχεδόν ταυτόχρονα ενέσκηψε η επέλαση της πανδημίας με ανθρώπινες απώλειες, σοβαρές οικονομικές παρενέργειες και παρατεταμένη κόπωση της κοινωνίας από τα μέτρα άμυνας για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας. Και τώρα η παγκόσμια ενεργειακή κρίση η οποία ξεκίνησε ως επίπτωση της πανδημίας και φούντωσε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, βάζοντας φωτιά στις τιμές της ενέργειας και όχι μόνο. Ένα πανευρωπαϊκό -ένα παγκόσμιο- πρόβλημα που πλήττει σοβαρά και τη χώρα μας που απομειώνει τα εισοδήματα όλων και ιδίως των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Πολύ περισσότερο, όταν οι Έλληνες ήμασταν σε μειονεκτική θέση, καθώς είχαμε βιώσει μια δεινή δεκαετή οικονομική κρίση και είχαμε φτάσει -το 2015- στο χείλος του γκρεμού.

Η Κυβέρνησή μας μάχεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση λύσης. Ξέρουμε -και λέμε την αλήθεια- ότι κανένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει από μόνος του το βάρος που συνεπάγονται οι πρωτόγνωρες ανατιμήσεις και καμία Κυβέρνηση -πουθενά στην Ευρώπη- δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη ένα πανευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Γι’ αυτό ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανέπτυξε πρωτοβουλίες για μια ευρωπαϊκή λύση και συνεχίζει προς την κατεύθυνση αυτή την προσπάθεια με στόχο να υπάρξει απτό αποτέλεσμα στην Σύνοδο Κορυφής του Μαΐου. Τώρα είναι η ώρα της Ευρώπης και η ώρα αυτή δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να αποδείξουμε τώρα ότι μπορούμε να δώσουμε επαρκείς απαντήσεις στα προβλήματα και στα αδιέξοδα των ευρωπαίων πολιτών.

Παράλληλα φυσικά με τις πρωτοβουλίες που η Κυβέρνηση αναπτύσσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο επεξεργαζόμαστε και το δικό μας εθνικό σχέδιο. Ένα εθνικό σχέδιο μιας ακόμη αποφασιστικής παρέμβασης με στόχο την στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις μεγάλες ανατιμήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια και όχι μόνο.

Άλλωστε από την αρχή της κρίσης, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, πήραμε στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας που ήδη ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε για όσο κρατά η κρίση αυτή. Αυτό το μήνα τα μέτρα ξεπερνούν το 1,2, δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν, πέρα από την αυξημένη επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου, την επιδότηση στα καύσιμα, τα μέτρα στήριξης στους αγρότες μας, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ λίγο πριν το Πάσχα στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και όλα αυτά αποδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Έχουν κοινωνικό πρόσημο, είναι επιλογές που φέρνουν αποτέλεσμα όχι μηδενίζοντας τις ανατιμήσεις, αλλά μετριάζοντας το αποτύπωμα της ακρίβειας. Η στήριξη της κοινωνίας, η διασφάλιση του επιπέδου ζωής των πολιτών είναι για μας πρώτιστος στόχος.

Είναι γεγονός ότι οι οικονομικοί κλυδωνισμοί προκαλούν κοινωνικούς τριγμούς και αναταραχές παντού στην Ευρώπη. Κάποιοι αφελείς στην ήπειρό μας ή και ύποπτοι πολιτικοί κύκλοι επιχειρούν, όπως και την δεκαετία του 1930, να μετατρέψουν την οικονομική κρίση σε δομική, πολιτική και πολιτειακή κρίση. Τότε οι λαοί της ηπείρου μας πλήρωσαν ακριβά την αμφισβήτηση των βασικών πολιτικών και ηθικών μας αξιών. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιους κύκλους διεθνώς να επανέλθουν στο προσκήνιο, με το προσωπείο δήθεν του φιλολαϊκού πολιτικού που αγωνιά για την καθημερινότητα.

Γιατί πολύ απλά εκείνο που θέλουν είναι να εκμεταλλευτούν τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών στην Ευρώπη για να πλήξουν την Δημοκρατία, να αμφισβητούν αξίες όπως την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον ανθρωπισμό που χαρακτηρίζουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Και με αυτό τον τρόπο να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερο χάος. Προσπαθούν να εξισώσουν δηλαδή το δίκαιο και τον πολιτισμό με την αδυναμία, για να προάγουν τον ολοκληρωτισμό και το δεσποτισμό. Και δεν λένε ότι τις πολλαπλές επαχθείς κρίσεις, τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ευρώπης παντού στην ήπειρό μας, κρίσεις που πληρώνουμε βαριά όλοι μας, πυροδότησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν πρέπει να αφεθεί χώρος στις δυνάμεις αυτές που απεργάζονται την κατάρρευση της Ευρώπης, να πετύχουν το στόχο τους, γιατί τότε τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα για όλους μας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντοτε υπάρχουν πολύ χειρότερα, αν δεν δείξουμε τη δέουσα προσοχή".

Πολιτικές πρωτοβουλίες με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα

"Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, παρά τις αντιξοότητες η Κυβέρνηση συνεχίζει με την πολιτική της να αντιμετωπίζει στρεβλώσεις και να ανοίγει νέες δυνατότητες για την ελληνική κοινωνία", σημείωσε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε:.

"Στην κατεύθυνση αυτή αποβλέπει ι ο νόμος που ψηφίστηκε χθες με τον τίτλο «Δουλειές ξανά». Εισάγει ρυθμίσεις για γρήγορη έκδοση νέων και εκκρεμών συντάξεων, δρομολογεί μια νέα στεγαστική πολιτική -το πρώτο βήμα για τη στεγαστική πολιτική- για τη νέα γενιά και δίνει έμφαση στη δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Είναι ένας στόχος στον οποίο δώσαμε προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε αταλάντευτα.

Μία ακόμη παρέμβαση στην κατεύθυνση αυτή είναι η σύμβαση που υπογράφηκε χθες μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που αφορά τις «άγονες σιδηροδρομικές γραμμές» και φτάνει στα 500 εκατ. ευρώ σε έναν ορίζοντα 10ετίας, εκ των οποίων τα 453 εκατ. θα επιστρέψουν στο ελληνικό Δημόσιο ως επενδύσεις. Ανάμεσα στα άλλα, στη νέα σύμβαση προβλέπεται η σημαντική βελτίωση της διασύνδεσης Αθήνας- Θεσσαλονίκης και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς προβλέπει ότι στα μέσα Μαΐου θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια των νέων τρένων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (λευκό βέλος – ETR 470). Μείζονος σημασία είναι και η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας αποζημίωσης επιστρέφει σε σιδηροδρομικούς οργανισμούς του Δημοσίου. Εισάγεται μάλιστα παράρτημα επενδύσεων, από την υλοποίηση του οποίου εξαρτάται η διάρκεια της νέας σύμβασης και αποτελεί καινοτομία, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες συμβάσεις. Το τρένο είναι δείκτης πολιτισμού μιας χώρας και είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε την κουλτούρα μετακινήσεων του Έλληνα, με έμφαση στην μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την ασφαλή μετακίνηση και την ποιότητα ζωής".

Ανάπλαση Δ.Ε.Θ.

"Σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Θ. Helexpo και να ενημερωθώ για την εξέλιξη του εγχειρήματος. Η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλονίκης, είναι ένα εμβληματικό έργο για την πόλη, που θα ανεβάσει τον εκθεσιακό πήχη και θα συμβάλλει στην ανάδειξή της σε επιχειρηματικό κόμβο, δικαιώνοντας το ιστορικό της παρελθόν", τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σημείωσε:.

"Εντός του Μαΐου αναμένεται η ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής προμελέτης από την ομάδα που κέρδισε το 1ο βραβείο του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ώστε εντός του Ιουνίου να υποβληθεί ο φάκελος γνωστοποίησης του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση της χρηματοδότησής του. Θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος του 2022 μια σειρά από τις απαραίτητες μελέτες, κυκλοφοριακή, γεωτεχνική μέχρι και την οριστική μελέτη, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις οικοδομικές άδειες και τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του έργου που προγραμματίζεται για το 2026.

Τα οικονομικά οφέλη για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή από την ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου είναι προφανή, ήδη από την πρώτη στιγμή της δρομολόγησης του. Μόνο στη φάση κατασκευής του η οικονομική δραστηριότητα θα ανέλθει σε 70 με 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας. Όταν το ανακαινισμένο εκθεσιακό κέντρο λειτουργήσει, το οικονομικό προϊόν θα ανέρχεται σε 350-400 εκατομμύρια και οι θέσεις εργασίας θα είναι πάνω από 1.500.

Δημιουργείται ένα νέο τοπόσημο, ένας ελκυστικός επιχειρηματικός κόμβος, αλλά ταυτόχρονα και ένας πόλος έλξης για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και τους τουρίστες, αφού πάνω από το 50% της έκτασης θα είναι ανοιχτοί χώροι που θα δοθούν στον κόσμο, θα αποδοθούν στη Θεσσαλονίκη. Κι όλα αυτά σε ένα βιοκλιματικό πλαίσιο, όπου θα εξοικονομηθεί ενέργεια κατά 70% σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, ενώ θα μειωθεί κατά 40% με 50% η κατανάλωση του νερού. Οι χώροι πρασίνου θα είναι πάνω από το 50%.

Το νέο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο θα αποτελέσει έναν πολύτιμο αναπτυξιακό μοχλό για τη Θεσσαλονίκη και θα ενισχύσει καταλυτικά τόσο τον τοπικό, όσο και τον περιφερειακό και διεθνή ρόλο του εθνικού εκθεσιακού φορέα, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Γινόμαστε μάρτυρες της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στο κέντρο μεγάλης πόλης στην Ευρώπη, αλλά και της δημιουργίας του πλέον σύγχρονου βιοκλιματικού εκθεσιακού κέντρου".

Ίδιος και απαράλλαχτος ο κ. Τσίπρας παραμένει φιγούρα του χθες

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας "τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη χθεσινή εμφάνιση του κ. Τσίπρα, στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μια εμφάνιση –που για μια ακόμη φορά- ήταν κατώτερη της κρισιμότητας της συγκυρίας, αλλά και του ρόλου του ως αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μιας χώρας της Ε.Ε., με το ειδικό πολιτισμικό και ιστορικό φορτίο της Ελλάδας. Ο κ. Τσίπρας απέδειξε και χθες ότι είναι μακριά από τις ανάγκες και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Το απέδειξε με την ομιλία του, το απέδειξε με βασικά χαρακτηριστικά της παρουσίας του στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι είδαμε χθες; Αντί για μια ουσιαστική αυτοκριτική, επέλεξε να δηλώσει περήφανος για τα τραγικά για την Πατρίδα, αποτελέσματα της διακυβέρνησής του. Σε ένα κόσμο που έχει αλλάξει ολοκληρωτικά και συνεχίζει να αλλάζει ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βρει απαντήσεις μέσα σε ιδεολογήματα που ιστορικά έχουν χρεοκοπήσει.

Επιδόθηκε σε αφελείς επιδερμικές διαπιστώσεις, που δεν προσφέρουν τίποτα πρακτικό στην προσπάθεια της κοινωνίας να υπερβεί τις μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις που βιώνουμε. Έταξε φυσικά και πάλι τα πάντα στους πάντες, χωρίς μέτρο και χωρίς μέτρημα.

Ο λόγος του ήταν βαθιά διχαστικός και μανιχαϊστικός, με ύβρεις για τον Πρωθυπουργό και τοποθετώντας στα άκρα οτιδήποτε δεν είναι στο δικό του ορίζοντα. Είμαι υποχρεωμένος να του θυμίσω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός, γιατί τον επέλεξε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη μέση οδό ανάμεσα στις ακρότητες. Το δρόμο της ασφάλειας, της σταθερότητας, της δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Σήμερα, περίπου επτά χρόνια μετά το 2015 και τρία μετά τον Ιούλιο του 2019, 15 χρόνια από τότε που έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται με τα ίδια ακριβώς συνθήματα, με τις ίδιες ακριβώς πολιτικές θέσεις, με την ίδια ακριβώς παρωχημένη πολιτική αισθητική. Μια φιγούρα του χθες, και ο ίδιος και οι πρωταγωνιστές της πρώτης γραμμής, αυτοί που κάθονταν στην πρώτη σειρά. Ίδιοι και απαράλλακτοι, αφού δεν κατάφεραν να βρούν ή να προσελκύσουν ούτε ένα καινούργιο πρόσωπο. Ο ίδιος και το κόμμα του προσδοκούν να επαναφέρουν αυτά που η κοινωνία, αυτά που η χώρα, πασχίζει να αφήσουν πίσω τους. Και για αυτό αναδεικνύονται οι ίδιοι ανεπαρκής και ανεπίκαιρη στην Ελλάδα του 2022".

