Πολιτική

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ - Τσίπρας: Πολιτική αλλαγή με 5+1 δεσμεύσεις για την διακυβέρνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκτίμηση για τις επόμενες εκλογές, η επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το δίλημμα "σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα" και το “ρεαλιστικό πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης”.

Την βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, στην εναρκτήρια ομιλία του στο 3ο Συνέδριο το οποίο χαρακτήρισε «άλμα για την πολιτική αλλαγή», ενώ ανέπτυξε το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο που απαντά στο παλαιό δίλημμα που τίθεται εκ νέου, τόσο για την διεθνή όσο και για την εγχώρια συγκυρία και είναι «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα».

Περιγράφοντας τον βασικό του στόχο ανέφερε: «Νίκη για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες εκλογές. Μαζί, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, μπορούμε από τη πρώτη κάλπη να φέρουμε τη Πολιτική αλλαγή και μια Νέα Αρχή για τον τόπο».

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αποτίμηση της διεθνούς συγκυρίας και της κατάστασης που βιώνει η ελληνική κοινωνία, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απηύθυνε πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις -λέγοντας χαρακτηριστικά "ελάτε να κυβερνήσουμε μαζί"-, ανέπτυξε τις δεσμεύσεις του για ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης και απευθύνθηκε στα μέλη του κόμματος ζητώντας τους «να αλλάξουμε πρώτα εμείς για να αλλάξουμε την χώρα».

Οι κυβερνητικές δεσμεύσεις

Ο κ. Τσίπρας ανέπτυξε τις 5 δεσμεύσεις για την ακρίβεια, την εργασία, τη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα, τη κοινωνική προστασία και τη Νέα γενιά, συν 1 για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Πρώτη βασική μας δέσμευση:

Στόχος, από τις πρώτες μέρες της προοδευτικής κυβέρνησης, να καταγραφεί στα τιμολόγια του καταναλωτή μείωση τουλάχιστον κατά 50% των αυξήσεων που έχουν δει από την έναρξη του ράλι της ακρίβειας. Δεσμευόμαστε για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Δεσμευόμαστε για αποκατάσταση του «Δ» της ΔΕΗ και επαναφορά της εταιρείας σε στρατηγική υπεράσπισης της κοινής ωφέλειας και όχι της αύξησης των κερδών των μετόχων της…Δεσμευόμαστε να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη στην ενέργεια, που μέχρι σήμερα τα υπολογίζουμε στο 1,5 δισ. ευρώ και να τα αποδώσουμε όλα στους καταναλωτές.

Δεύτερη βασική δέσμευση είναι η ανάκτηση της εργασίας:

Δεσμευόμαστε όχι μόνο με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και με την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων που κατήργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για την αιτιολογημένη απόλυση, για το οκτάωρο, για τις συλλογικές συμβάσεις και την επαναφορά των διαπραγματεύσεων, για την επανίδρυση του ΣΕΠΕ, για τη θέσπιση αυστηρών κανόνων που θα βάζουν φραγμό στην ασυδοσία των απολύσεων, του ελαστικού ωραρίου και της μαύρης εργασίας. Αλλά και για την σταδιακή εφαρμογή του 35άωρου χωρίς μείωση των αποδοχών.

Τρίτη βασική δέσμευση η στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και του Αγροτικού κόσμου:

Δεσμευόμαστε για άμεση ρύθμιση των χρεών τους που δημιουργήθηκαν στη περίοδο της πανδημίας. Με διαγραφή μέρους της ονομαστικής τους αξίας και τουλάχιστον 120 δόσεις για το υπόλοιπο. Σε αυτή τη κατεύθυνση δεσμευόμαστε ταυτόχρονα για την ενεργοποίηση ισχυρών χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την Αναπτυξιακή Τράπεζα για μμε και αγρότες, και ιδιαίτερα για προγράμματα μικροπιστώσεων.

Τέταρτη βασική δέσμευση είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους:

Ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης για όλους με ένα Νέο ΕΣΥ, αλλά και των απόμαχων της εργασίας, των συνταξιούχων. Το νέο ΕΣΥ αποτελεί εμβληματική μας δέσμευση αλλά και υποχρέωση μετά τη δραματική εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας…Δεσμευόμαστε να πολλαπλασιάσουμε τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας από τις 127 που λειτουργούν σήμερα στις 380 σε όλη τη χώρα.

Σε ότι δε αφορά τους απόμαχους της εργασίας, τους εξαπατημένους από τον κο Μητσοτάκη συνταξιούχους, δεσμευόμαστε ότι το σχετικό κονδύλι που τους στέρησε η κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει τη μαύρη τρύπα της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, θα επιστρέψει στους, θεσπίζοντας ξανά τη 13η Σύνταξη.

Η πέμπτη βασική δέσμευση αφορά τη Νέα Γενιά:

Δεσμευόμαστε με ένα ολιστικό σχέδιο για τη Δημόσια Παιδεία που θα ενισχύσει τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τις αναγκαίες προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών και θα απλοποιήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, θεσπίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση σε όσα ΑΕΙ η ζήτηση και οι προσφερόμενες θέσεις το επιτρέπουν. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε το δικαίωμα των νέων στη στέγη. Με ένα πρόγραμμα που θα εξασφαλίζει ισχυρή δημόσια στήριξη στα νέα ζευγάρια για τα πρώτα δύσκολα χρόνια. Με τη δημιουργία μιας τράπεζας στέγης και συνδυασμένες παρεμβάσεις ώστε να αποκτήσουμε σημαντικό απόθεμα κατοικιών προς διάθεση σε νέα ζευγάρια.. Αυτές είναι οι πέντε άμεσες βασικές δεσμεύσεις που θα νομοθετηθούν και θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς τις πρώτες 100 μέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης, είπε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε και μία μεσοπρόθεσμη που αφορά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Ευθύνες σε Ρωσία και ΝΑΤΟ

Αναφέρθηκε στην Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λέγοντας ότι ξαναέκανε ορατή την πυρηνική απειλή. Ακολούθως σημείωσε: «Και όλοι μας εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας στο δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό…Το μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για αυτή τη τραγωδία, σαφώς και βαραίνει αυτόν που επιτίθεται. Στη Ρωσία του Πούτιν που παραβιάζει κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου. Και πρέπει να πιεστεί με κάθε μέσο να σταματήσει την εισβολή. Ευθύνες όμως υπάρχουν και στις ΗΠΑ και την Ε.Ε. που επέκτειναν το ΝΑΤΟ χωρίς να οικοδομήσουν μια αδιαίρετη αρχιτεκτονική ασφάλειας με τη Ρωσία, όπως είχε συμφωνηθεί το 1999, παραβίασαν το διεθνές δίκαιο με επεμβάσεις τους και δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν τον πόλεμο».

Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα

Έκανε αναφορά στην διεθνή συγκυρία λέγοντας ότι ο κόσμος γίνεται πιο σκληρός καθώς οι υποσχέσεις της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης κατέρρευσαν και πρόσθεσε ότι οι αλλαγές που συντελούνται καθιστούν σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ ένα παλιό για την ανθρωπότητα δίλημμα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα».

Αναφερόμενος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση υποστήριξε ότι και στην χώρα μας «η αντιπαράθεση, η βασική διαχωριστική γραμμή θα είναι απέναντι στη νεοφιλελεύθερη Δεξιά, ίσως στην πιο ακραία νεοφιλελεύθερη εκδοχή ευρωπαϊκής Δεξιάς, αυτή της ΝΔ του κου Μητσοτάκη και στις προοδευτικές δυνάμεις που επιδιώκουν ένα τέλος στον παραλογισμό της ασύδοτης λειτουργίας των αγορών». Έκανε κριτική στην κυβέρνηση και επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί σύντροφοι, ζούμε τις πιο σκληρές πλευρές της νεοφιλελεύθερης αγριότητας…Η ακρίβεια που δεν είναι γέννημα του πολέμου αλλά ήρθε πολύ πριν από αυτόν και πολλαπλασιάστηκε από τις κυβερνητικές επιλογές, έχει ήδη οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο εκατομμύρια νοικοκυριά, δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις…Αυτή η Ελλάδα που μόλις βγήκε από τη χρεοκοπία ξανανταμώνει με τη κοινωνική κρίση, είναι η Ελλάδα που έχει την υπογραφή: Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κος Μητσοτάκης δεν είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί ατυχία. Είναι ένας άνθρωπος που ασπάζεται ατυχείς πολιτικές. Πολιτικές που προκαλούν καταστροφή. Πολιτικές που επιτάχυναν και πολλαπλασίασαν τις κρίσεις και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Είναι ο πρωθυπουργός-εργολάβος που από την πρώτη στιγμή γνώριζε απολύτως ποια δουλειά και για ποιους έπρεπε να κάνει. Ποιοι τον ανέδειξαν, ποιοι τον στήριξαν, για ποιους ήρθε να κυβερνήσει».

Αυτοκριτική

Κάνοντας αποτίμηση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε: «Έχουμε μάθει και από τις δυσκολίες αλλά και από τα λάθη μας. Όταν αναλάβαμε η αλήθεια είναι πορευτήκαμε περισσότερο με τη δύναμη της πίστης στο δίκιο και στην ηθική μας υπεροχή, παρά με πλήρη επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών και προκλήσεων που θα αντιμετωπίζαμε…Σήμερα όμως γνωρίζουμε ποιες είναι οι μάχες που μπορούμε να κερδίσουμε και κυρίως γνωρίζουμε πως θα τις κερδίσουμε. Για αυτό και όσα προτείνουμε διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ρεαλιστικού ριζοσπαστισμού». Εν είδη αυτοκριτικής σημείωσε: «Ναι, κάποια από τα μέτρα που αναγκαστήκαμε να πάρουμε υπό τις απειλές και το διαρκή εκβιασμό της τρόικας, έθιξαν δυσανάλογα κοινωνικές ομάδες. Το αναγνωρίζουμε και στεκόμαστε με ενσυναίσθηση, χωρίς έπαρση απέναντι σε όσους αναγκαστήκαμε να αδικήσουμε. Και γνωρίζουμε καλά ότι δε μπορεί να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη με δυσανάλογη επιβάρυνση της επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης. Δεν είχαμε όμως τότε άλλη επιλογή, από το να βγάλουμε το λουρί από το σβέρκο της χώρας. Αυτή ήταν η προτεραιότητα…».

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε υπερήφανος για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του που έβγαλε την χώρα από την κρίση των μνημονίων κρατώντας την κοινωνία όρθια και αφήνοντας γεμάτα ταμεία και όχι χάος όπως παρέλαβε η κυβέρνησή του. Ειδική αναφορά έκανε στην Συμφωνία των Πρεσπών, «μια Συμφωνία που ξαναέδωσε ευρωπαϊκή προοπτική σε μια περιοχή που συσσώρευε επικίνδυνα εντάσεις, αφήνοντας περιθώρια ενίσχυσης τρίτων δυνάμεων στα Βόρεια σύνορά μας».

Καθώς μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας είναι στους καλεσμένους του Συνεδρίου, ο κ. Ζάεφ σηκώθηκε και χαιρέτισε του συνέδρους, εισπράττοντας δυνατό χειροκρότημα.

Κατάργηση νόμων Μητσοτάκη

Δίνοντας στίγμα των προθέσεών του για την επόμενη ημέρα ξεκαθάρισε ότι θα καταργήσει τα "αρνητικά για την κοινωνία νομοθετήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη". Είπε χαρακτηριστικά ότι «πρώτο μας μέλημα θα είναι να καταργήσουμε άμεσα και αποφασιστικά το ασφυκτικό, αντιδημοκρατικό πλέγμα των νόμων με το οποίο η σημερινή κυβέρνηση έχει θωρακίσει το καθεστώς της εκμετάλλευσης των πολλών από ελάχιστους. Της διανομής των ιματίων του κράτους. Του ρουσφετιού, των golden boys, των χορηγών και χορηγούμενων, των ευεργετών και των ευεργετούμενων με χρήματα του λαού. Στο χρονοντούλαπο θα στείλουμε το νόμο Χατζηδάκη που έκανε το οχτάωρο δεκάωρο, και τους εργαζόμενους είλωτες του εικοστού πρώτου αιώνα. Το νόμο για την ιδιωτική ασφάλιση, που χρηματοδοτεί πλουσιοπάροχα τα funds για να ελέγξουν την επικουρική ασφάλιση και τις ζωές των συνταξιούχων. Τον πτωχευτικό νόμο που οδηγεί με fast track διαδικασίες πολίτες, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πτώχευση και που μεριμνά μόνο για την άνευ όρων ικανοποίηση των τραπεζών. Το νόμο Κεραμέως που κλείνει τα πανεπιστήμια για χιλιάδες παιδιά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και ανοίγει τις πόρτες των κολλεγίων και της ιδιωτικής παιδείας. Το νόμο για την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας που είναι ντροπή για τη δημοκρατία και τη χώρα.

Κυβερνητική συνεργασία

Ο κ. Τσίπρας αφού υπογράμμισε ότι «θέλουμε να είμαστε και θα είμαστε η πρώτη πολιτική δύναμη και με διαφορά στην κάλπη της απλής αναλογικής, όποτε και αν ο κος Μητσοτάκης αποφασίσει να τη στήσει», απηύθυνε κάλεσμα στις οργανώσεις και τα κόμματα του δημοκρατικού προοδευτικού χώρου λέγοντας: «Εμείς, η βασική αλλά όχι μοναδική δύναμη του προοδευτικού χώρου, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Απλώνουμε το χέρι μας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Να ξεπεράσουμε προβλήματα του παρελθόντος που μας χώρισαν και μας πλήγωσαν. Και να συμφωνήσουμε σε ένα ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα. Να ενώσουμε δυνάμεις, να νικήσουμε και την επομένη ημέρα της κάλπης της απλής αναλογικής να σχηματίσουμε προοδευτική κυβέρνηση. Υπάρχει θέση και ρόλος για όλους, ανεξάρτητα από ιδεολογικές διαφορές. Και ένα κοινό πρόγραμμα προόδου θα δώσει στην υπόθεση της προοδευτικής διακυβέρνησης τη μεγάλη δύναμη που χρειάζεται για να αλλάξει την κοινωνία. Τους καλώ λοιπόν να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Πώς, πιο γρήγορα θα απαλλαγεί ο τόπος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη…Θέλουμε να είμαστε και είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες με βάση ένα κοινό πρόγραμμα δημοκρατίας και προόδου».

Έκκληση στα μέλη του κόμματος

Τέλος αναφέρθηκε και στα εσωκομματικά καλώντας τους συνέδρους «να ανοίξουμε χωρίς φόβο και προκαταλήψεις το κόμμα στην κοινωνία. Σας καλώ να εντάξουμε στο κόμμα τον κόσμο που μας στηρίζει πολιτικά και εκλογικά…Σας καλώ να εμπιστευτούμε χωρίς αστερίσκους, θεωρητικά προσχήματα, και σύνδρομα ιδιοκτησίας της αλήθειας τα μέλη του κόμματος. Όλα τα μέλη του κόμματος, παλιά και νέα, από όπου κι αν ξεκινάει το πολιτικό τους βιογραφικό…Και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη το σύνθημα «η Δημοκρατία στην εξουσία». Σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε τις προτάσεις για τις καταστατικές αλλαγές που ομόφωνα εισηγείται η επιτροπή καταστατικού, καθώς και τη πρότασή μου για εκλογή της συλλογικής μας ηγεσίας, Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής, απευθείας από τη βάση του Κόμματος. Χωρίς διαμεσολάβηση, όλα τα μέλη του Κόμματος να έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη της επιλογής. Από τον πρόεδρο και τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής ή τους βουλευτές, μέχρι το τελευταίο μέλος της πιο μακρινής οργάνωσής μας, όλοι να έχουμε τα ίδια δικαιώματα στη λήψη των αποφάσεων και στην εκλογή των οργάνων».

Οικονόμου: ο Τσίπρας έδειξε ότι παραμένει ανεπαρκής και ανεπίκαιρος για την Ελλάδα του 2022

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου αναφέρεται «Τα ίδια κλισέ, τα ίδια ψέματα, η ίδια παρωχημένη ρητορική, τα ίδια πρόσωπα στην πρώτη σειρά. Ο μόνος που έλειπε ήταν ο κ. Καμμένος. Το γεγονός ότι κ. Τσίπρας, αντί να κάνει αυτοκριτική και να δείξει ότι έχει αντιληφθεί τα λάθη του, όπως ζητούν και οι ίδιοι οι σύντροφοί του, δήλωσε περήφανος για τα χρόνια της καταστροφικής διακυβέρνησής του, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι και πόσο μακριά στέκεται από τις ανάγκες και τα προβλήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.



Εμφάνισε σαν λύσεις και προτάσεις για τα προβλήματα των πολιτών κάποιες επιδερμικές αναλύσεις. Αράδιασε ξανά υποσχέσεις για αυξήσεις και δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις με λεφτά από τα λεφτόδεντρα που φαίνεται πώς φυτρώνουν στον κήπο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι γνωρίζουν την αξιοπιστία των υπολογισμών του και τη μηδενική αξία των υποσχέσεών του. Και όλα τα παραπάνω διανθισμένα με χυδαίες επιθέσεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρνούμενος να σεβαστεί και να αποδεχθεί ότι βρίσκεται στη θέση του Πρωθυπουργού ως επιλογή του κυρίαρχου ελληνικού λαού. Ο κ. Τσίπρας, ύστερα από 15 χρόνια στην αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, ανεπαρκής και ανεπίκαιρος για την Ελλάδα του 2022».

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος για Ίριδα: η Ρούλα Πισπιρίγκου ήταν σε σύγχυση όταν μιλούσε για τον θάνατο της

Πανεπιστήμιο Πατρών - Εστία: Nεκρός "κρατούσε" δωμάτιο για 3 χρόνια!

Εφορία: Νέο “φέσι” 800 εκατομμυρίων ευρώ από έναν οφειλέτη!