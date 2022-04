Κοινωνία

Πατήσια: Τον κρατούσαν όμηρο και ζητούσαν λύτρα

Πώς έπεσαν στα "χέρια" των Αρχών οι απαγωγείς.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν, στα Πατήσια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, εννέα άτομα από το Μπαγκλαντές, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, αρπαγής και εκβίασης κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, αστυνομικοί στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για απαγωγή αλλοδαπού, που βρισκόταν εγκλωβισμένος σε διαμέρισμα στα Πατήσια, πήγαν στο σημείο για να ελέγξουν. Μέσα στο διαμέρισμα εντόπισαν τους εννέα κατηγορούμενους και σε ένα δωμάτιο τον παθόντα, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς ότι είχε απαχθεί και τον κρατούσαν στο διαμέρισμα, με απειλές για τη ζωή τόσο του ίδιου, όσο και της συζύγου του, προκειμένου να τους καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ, για να τον απελευθερώσουν.

Από την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι το θύμα και η σύζυγός του ήλθαν παράνομα στην Ελλάδα και κατά την άφιξη τους στην Αθήνα, στις 11 Απριλίου 2022, συνάντησαν έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος τους μετέφερε για διαμονή σε διαμέρισμα στην Αθήνα.Στη συνέχεια, οι εννέα κατηγορούμενοι μετέφεραν τον άνδρα σε άλλο διαμέρισμα, όπου τον έδεσαν, τον χτύπησαν και τον απείλησαν για την καταβολή των λύτρων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

