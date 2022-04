Πολιτική

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ - Ζάεφ: Να προωθήσουμε ξεκάθαρα τις ιδέες της Αριστεράς

Χαιρετισμό στο 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ απηύθυνε ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Για ένα κόμμα με "πολυδιάστατη πολιτική ανεξαρτησίας και φιλικής συνεργασίας" και "ειρηνικού διαλόγου" έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ απευθύνοντας χαιρετισμό στο 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εν μέσω θερμού χειροκροτήματος. Ο Ζ. Ζάεφ εξήρε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την προσήλωσή του στην "επίλυση των διαφορών προς όφελος των λαών και των κρατών της ευρύτερης περιοχής" και αναφέρθηκε στον "καλό" του "φίλο", Αλέξη Τσίπρα με τον οποίο, όπως είπε, ενώνουν διεθνή βραβεία ειρήνης.

"Εγώ και ο Αλέξης ήμασταν αποφασισμένοι να κάνουμε ένα τεράστιο κοινό βήμα προς όφελος των χωρών μας, των πολιτών μας, όλης της περιοχής, και εν τέλει της Ευρώπης", δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε αναφορά και στα "πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία, αποτέλεσμα της Ρωσικής επιθετικότητας", τα οποία "ξύπνησαν κίνδυνο, ανησυχία, και φόβο". "Η μόνη λύση είναι η ειρήνη. Ο αναγκαίος διάλογος αντί για τη βία. Επομένως, στηρίζω πλήρως την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας", πρόσθεσε και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει "μια άμεση διπλωματική λύση που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, θα υπερασπίζεται τις κοινές αξίες, και θα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες".

Συνεχίζοντας την αναφορά του στην "πολύτιμη επιτυχία" , όπως χαρακτήρισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, που ενώνει τον ίδιο με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε: "Με τον Αλέξη εργαστήκαμε για την ειρήνη και πετύχαμε να επιλύσουμε μια διαφορά με βαθιές ιστορικές ρίζες. Και αυτή η επιτυχία είχε αντίκτυπο πολύ πέραν των ορίων της περιοχής μας".

"Δεν μπορεί να επικρατεί μόνο το δίκαιο του ισχυρού. Στο σημερινό κόσμο υπάρχει ακόμη ο δρόμος του σεβασμού και του συμβιβασμού, ο δρόμος της αμοιβαίας κατανόησης, ο δρόμος της ειρήνης και της σταθερότητας", σημείωσε και συμπλήρωσε:

"Επικεντρώσαμε το πολιτικό μας όραμα σε έναν κοινό στόχο. Χτίσαμε μια πολιτική σχέση που εξελίχθηκε σε συνεργασία και κατέληξε σε φιλία. Και οι δύο χτίσαμε τα θεμέλια μιας νέας σχέσης, μακράς πνοής, μεταξύ των χωρών μας πάνω σε αυτήν τη φιλία".

"Οφείλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ακόμη στενότερα από πριν. Πρέπει να προωθήσουμε ξεκάθαρα τις ιδέες της Αριστεράς, δυνατά και με σαφήνεια. Και πρέπει να δράσουμε με βάση αυτές τις ιδέες. Έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Διαφωνώ με την άποψη που λέει ότι η ακροδεξιά επικρατεί ή θα επικρατήσει στην Ευρώπη. Υπάρχουν αρκετές χώρες, όπως η Ελλάδα και η Βόρεια Μακεδονία που έχουν δείξει ακριβώς το αντίθετο. Ας μείνουμε ενωμένοι. Ας κάνουμε περισσότερα για τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη. Ας γυρίσουμε σελίδα", κατέληξε ο Ζόραν Ζάεφ, προφέροντας στα ελληνικά το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, "νέα αρχή". "Νέα αρχή για τους πολίτες μας, για τις χώρες μας, για την περιοχή μας, για την Ευρώπη", είπε.

