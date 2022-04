Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση για κόντρες, “βροχή” τα πρόστιμα

«Φρένο» της ΕΛΑΣ σε κόντρες. Αφαιρέθηκαν δεκάδες πινακίδες και διπλώματα οδήγησης.

Σε 164 ανήλθαν οι παραβάσεις, από τις οποίες 23 σε βαθμό πλημμελήματος, που βεβαιώθηκαν από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε 462 ελέγχους οι οποίοι διενεργήθηκαν κατά τις βραδινές ώρες του χθες (14/4) στην περιοχή της λεωφόρου Σχιστού.

Σκοπός των ελέγχων, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, είναι η αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

- 29 για μη εφοδιασμό με αποτελεσματικό σιγαστήρα

- 23 για στέρηση της προβλεπόμενης άδειας ικανότητας οδήγησης

- 26 για μη χρήση κράνους

- 10 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

- 12 διότι στερούντο ή είχαν δυσδιάκριτες πινακίδες κυκλοφορίας

- 9 για αδιαφανείς υαλοπίνακες (φιμέ)

- 5 για στέρηση ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)

- 3 για ανασφάλιστο όχημα

- 1 για επικίνδυνη οδήγηση

- 46 λοιπές παραβάσεις

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 42 ζεύγη πινακίδων και ισάριθμες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και 15 άδειες ικανότητας οδήγησης και ακινητοποιήθηκαν 23 οχήματα.

Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Τέλος, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα.

