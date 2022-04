Οικονομία

Κικίλιας: Ο τουρισμός είναι οικονομία άμεσης απόδοσης

Αισιοδοξία του Υπουργού Τουρισμού για την φετινή χρονιά που ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ.



Τη σημασία του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύει στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας υπογραμμίζοντας ότι «ο τουρισμός είναι οικονομία άμεσης απόδοσης και στηρίζει το λαϊκό εισόδημα». Παράλληλα σημειώνει ότι η ειδοποιός διαφορά της τουριστικής βιομηχανίας είναι ότι τα χρήματα από τον τουρισμό περνούν απευθείας στην πραγματική οικονομία, δίνοντας μια βαθιά ανάσα ”οξυγόνου” σε όλους, όπως λέει.

Εστιάζοντας στο αντίκτυπο για τον ελληνικό τουρισμό από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο υπουργός αφού σημειώνει ότι το υπουργείο εργάζεται καθημερινά για να υπερκεράσει δυσκολίες που θα προκύψουν, αναφέρει ότι ήδη η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες περιοχές και για επαγγελματίες του τουρισμού που είχαν ως κύρια πηγή εισοδήματός τους τούς επισκέπτες από Ρωσία και Ουκρανία, επεξεργάζεται ένα ξεχωριστό σχέδιο στήριξής τους.

Απαντώντας σε ερώτηση, πώς βλέπει την εξέλιξη των τουριστικών από την Αμερική, ο κ.Κικίλιας σημειώνει ότι στο τέλος της τουριστικής χρονιάς θα γίνει το ταμείο. Τονίζει ότι είναι κρίσιμες οι τουριστικές ροές από τις ΗΠΑ, καθώς αφορούν ταξιδιώτες οι οποίοι μένουν πολλές μέρες στη χώρα μας, και υπενθυμίζει ότι η πρώτη πτήση αμερικανικής εταιρείας έγινε στις 7 Μαρτίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ενώ την εβδομάδα που πέρασε η American Airlines ανακοίνωσε ότι φέτος προσφέρει στην Αθήνα 80% περισσότερες θέσεις σε σχέση με το 2019.

Τέλος ο εκφράζει την αισιοδοξία του για την εξέλιξη της τουριστικής χρονιάς, σημειώνοντας ότι οι κρατήσεις ανεβαίνουν και πάλι ενώ η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ. Μάλιστα εκτίμησε ότι οι συμφωνίες που έκλεισε το υπουργείο Τουρισμού, το τελευταίο διάστημα, θα αποδώσουν καρπούς.

