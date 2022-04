Κοινωνία

Καιρός: Λασποβροχές, κρύο και χιόνια προ των πυλών

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού από την Κυριακή και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.



Σταδιακή επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, με βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές πρόσκαιρες βροχές επίσης στα νότια κυρίως ηπειρωτικά τμήματα (και στην Αττική), σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται στα νότια τμήματα της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας (πάνω από τα 1.200 μέτρα περίπου), ενώ από τις απογευματινές ώρες οι χιονοπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σε περιοχές πάνω από τα 800 μέτρα περίπου.

Οι αυριανές βροχές αναμένεται να είναι Κατηγορίας 2, όσον αφορά τον πενταβάθμιο Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI) του meteo.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση και θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 1 έως 15, στην Ήπειρο από 0 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 0 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 1 έως 23 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 22 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις έως 6-7 Μποφόρ, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο από βόρειες γενικά διευθύνσεις έως 6-7 Μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο αρχικά νοτιοανατολικοί έως 8 Μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 και στα ανατολικά έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς, στα βόρεια όμως θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

