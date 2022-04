Καιρός

Καιρός: Καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα και που θα έχουμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία και η ένταση των ανέμων.

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού από τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια χώρα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και οι συγκεντρώσεις της κυρίως στα νότια θα είναι αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο πρόσκαιρα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, που από το βράδυ και από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 και στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 08 έως 15 βαθμούς.

Στην Εύβοια περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις προμεσημβρινές ώρες θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για τη Μεγάλη Δευτέρα 16 Απριλίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρωινές μέχρι τις απογευματινές ώρες στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Μακεδονία, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στην Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα περιοριστεί σταδιακά στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι στα νότια θα είναι δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς ενώ στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Μαριούπολη: Τελεσίγραφο της Μόσχας στους στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε τη δοκιμή νέου οπλικού συστήματος (εικόνες)

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Κολούμπια (εικόνες)